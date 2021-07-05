Cumhurbaşkanı Erdoğan baraj ve arıtma tesisi açılışında konuştu: 2071'e kadar hazır

Cumhurbaşkanı Erdoğan baraj ve arıtma tesisi açılışında konuştu. 4 farklı şehir için yapılan açılışla beraber "Su Kanunu" hazırladıklarını da açıkladı.

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Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Suyun Gücü Milletle Buluşuyor Toplu Açılış Töreni'nde konuştu. 700 milyon insanın su kıtlığı sebebiyle göç etmek zorunda kalacağını belirten Erdoğan Türkiye'nin içme suyu için 2071 yılına kadar planlamalarının yapıldığını belirtti ve 'Su Kanunu' hazırladıklarını açıkladı.

Yaptıkları çalışmaları anlatan Erdoğan "Toplam 277 milyar liralık yatırımla 600 barajı, 423 göleti, 590 hidroelektrik santralini, 1457 sulama tesisini, 262 içme suyu tesisini hizmete alarak adeta destan yazdık" dedi.

Erdoğan'ın konuşmasından satır başları:

*Bugün canlı bağlantıyla 4 farklı şehrimize kazandırdığımız birbirinden önemli 5 eseri resmen hizmete alıyoruz. 1.2 milyar liralık toplam yatırım rakamıyla Gerede sistemi bünyesinde Türkiye'nin en uzun dünyanın sayılı su iletim tünelini barındırmakta.

*Açılışını yapacağımız projeyle Ankara'nın 2050 yılına kadar su ihtiyacını karşılıyoruz.

*Su bize Rabbimizin verdiği emanettir. Ancak insanoğlu emanete ihanet etmeyecek gelecek nesillerin ve diğer canlıların haklarını gasp etmeyecektir. Peygamberimizin akarsuyun kenarında dahi abdest alınsa ihtiyatlı kullanılmasını söylemiştir.

*Suyumuzu korumakla vatanımızı korumak arasında mahiyet itibarıyla hiçbir fark görmüyoruz.

*Cumhurbaşkanlığı Hükümet Sistemine geçmemizden bu yana su konusunda 41 milyar TL'nin üstünde yatırım yaptık.

Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz.

2071 yılına kadar içme suyu planı hazırlandı

*2025 yılında kadar 700 milyon insanın su kıtlığı nedeniyle göç etme ihtimali var. Su kaynaklarının azalması su stresi çeken bir ülke için ciddi riskler geçmektedir.

*Şehirlerimizin 2071 yılına kadar içme suyu planlamasını yapmış bulunmaktayız.

*Bu tablo karşısında Türkiye'nin gereken adımları şimdiden atması şarttır. Suyumuzu korumak ve vatanımızı korumak arasında fark görmüyoruz. Ülkemizin su ve gıda güvenliğini garanti altına alacak pek çok adım attık. 81 il içme suyu eylem planı hazırladık.

*İllerimizi 2040, 2050 ve 2070'e kadar içme suyu planını yapmış bulunuyoruz. İçme suyu sorunu en büyük sebebi kayıp kaçak oranıdır. Belediyelerimizin yüzde 38'den yüzde 25'e düşürülmesi için çalışmalar devam ediyor.

Su kanunu hazırlıyoruz

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne içme suyu götürdük. Elektrik üretim kapasitesini yükselttik. Depolama yapılarına alternatif olarak 26 yer altı barajı inşa ettik. Bunu 150'ye yükselteceğiz. Hedeflerimize daha hızlı ulaşabilmek ve su yönetimindeki çatışmaları önlemek amacıyla Meclis'te bir 'Su Kanunu' hazırlıyoruz.