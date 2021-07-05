Samsun'da kargaları ses tüfeğiyle kovalamak isteyen genç kız kendini vurdu

SAMSUN'da civciv ve tavuklara zarar vermesin diye ses tüfeği kullanarak kargaları kovalamak isteyen 16 yaşındaki kız, kazara kendini çenesinden vurdu. Hastanede ameliyata alınan genç kızın durumu ağır.

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Olay, Çarşamba ilçesinin Kurtuluş Mahallesi'nde bugün meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 yaşındaki Yeliz Y. adlı kız, evlerinin önündeki tavuk ve civcivlere kargaların zarar vermemesi için onları korkutup kovalamak amacıyla ses tüfeği ile ses mermisi atmak istedi.

Elindeki ses tüfeğinin kazara ateş alması sonucu kendini çenesinden vuran Yeliz Y., kanlar içinde kaldı. 112 ekipleri tarafından ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan Yeliz Y.'nin hayati tehlikesini bulunduğu öğrenildi.

Yeliz Y. ameliyata alınırken, Dikbıyık Jandarma Komutanlığı ekipleri olay yerine giderek incelemelerde bulundu. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Uyarı geldi

Uzmanlar, ses tüfeğinin son derece tehlikeli olduğunu belirterek, yakın mesafelerde diğer silahlar gibi öldürücü özelliğe sahip olduğunu hatırlatarak uyarıda bulundu.