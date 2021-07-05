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Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu acı haberi duyurdu: Mesai arkadaşımızı kaybettik

Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu acı haberi duyurdu: Mesai arkadaşımızı kaybettik

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, sosyal medya hesabından St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ın hayatını kaybettiğini duyurdu.

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Türkiye'nin St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ın hayatını kaybetti. Acı haberi Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, duyurdu.

Çavuşoğlu, twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Değerli mesai arkadaşımız St. Petersburg Başkonsolosu Mehmet Ferhan Yorulmaz’ı bugün maalesef kaybettik. Merhum Başkonsolosumuza Allah’tan rahmet, ailesine ve camiamıza başsağlığı ve sabır diliyorum. Mekanı cennet olsun." ifadelerine yer verdi.

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