BIST 1.391
DOLAR 8,66
EURO 10,28
ALTIN 499,18
HABER /  BİLİM - TEKNOLOJİ
ADV Awox hayatın her anında yanınızda

Teknoloji devlerinden veri yasaları değişimine tepki

Teknoloji devlerinden veri yasaları değişimine tepki

Facebook, Google ve Twitter veri yasalarının değişimiyle ilgili tepki gösterdi.

Abone ol

ABD merkezli Wall Street Journal gazetesi, Hong Kong’ta veri gizliliği ve güvenliği ile ilgili yasaların değişmesinin gündeme gelmesiyle ilgili teknoloji devlerinin ayağa kalktığını duyurdu.

Gazete, Facebook, Google ve Twitter’ın Hong Kong yönetimine bir mektup aracılığıyla uyarıda bulunduğu ve veri koruma yasalarının değişmesi durumunda Hong Kong’ta hizmetlerini durdurma tehdidinde bulunduğunu yazdı.

Hong Kong’ta 2019 yılında Çin karşıtı gösterilerin ardından Hong Kong – Pekin hattında gerilim tırmanmış ve kişisel verilerin ve dijital verilerin paylaşılabilmesinin önünü açan yasa gündeme gelmişti.

Facebook, Google ve Twitter’ın bu gelişmeden dolayı rahatsız olduğu belirtilirken, Singapur merkezli Asya İnternet Koalisyonu’nun 25 Haziran’da bir Hong Kong yönetimine de bir mektup gönderdiği kaydedildi.

ÖNCEKİ HABERLER
Darbeci Hafter'in talebine ABD yargısından tokat gibi yanıt
Darbeci Hafter'in talebine ABD yargısından tokat gibi yanıt
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın kararı: 7 yıl vadeli olarak 9 Temmuz'da başlayacak
Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın kararı: 7 yıl vadeli olarak 9 Temmuz'da başlayacak
İzmir'de sır ölüm! Tarlada o halde görenler şok oldu: Sinir krizi geçirdiler
İzmir'de sır ölüm! Tarlada o halde görenler şok oldu: Sinir krizi geçirdiler
Kabine toplantısı başladı! Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?
Kabine toplantısı başladı! Kurban bayramı tatili kaç gün? Tatil 15 Temmuz’la birleşecek mi?
Eskişehir'de 'papağan' ile vatandaşın kabusu oldular: 50 bin lira...
Eskişehir'de 'papağan' ile vatandaşın kabusu oldular: 50 bin lira...
Gurbetçiye 60 bin TL zarar! Aracını görünce şok oldu: İnsanın gururu inciniyor
Gurbetçiye 60 bin TL zarar! Aracını görünce şok oldu: İnsanın gururu inciniyor
Hulusi Akar komutanları topladı
Hulusi Akar komutanları topladı
Sinovac varyantları koruyuculuğu az Biontech ise koruyuculuğu yüzde 70
Sinovac varyantları koruyuculuğu az Biontech ise koruyuculuğu yüzde 70
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu acı haberi duyurdu: Mesai arkadaşımızı kaybettik
Dışişleri Bakanı Çavuşoğlu acı haberi duyurdu: Mesai arkadaşımızı kaybettik
Süleyman Soylu 'tarihin en büyüğü' demişti! 'Bataklık Operasyonu'nda iddianamesine onay
Süleyman Soylu 'tarihin en büyüğü' demişti! 'Bataklık Operasyonu'nda iddianamesine onay