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Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın kararı: 7 yıl vadeli olarak 9 Temmuz'da başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı'ndan altın kararı: 7 yıl vadeli olarak 9 Temmuz'da başlayacak

Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 Temmuz'da sukuk denen devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikaların satışına başlayacağını duyurdu.

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Hazine ve Maliye Bakanlığı, 9 Temmuz 2021 valör tarihli ve 7 yıl vadeli altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştireceğini duyurdu.

Emeklilik ve yatırım fonları olmak üzere kurumsal yatırımcılara yönelik altın tahvili ve altına dayalı kira sertifikası ihracı gerçekleştireceğini duyuran Hazine ve Maliye Bakanlığı detaylar hakkında bilgi verdi.

Altın tahvilleri ve altına dayalı kira sertifikaları, Kıymetli Maden Standartları ve Rafinerileri Hakkında Tebliğ kapsamında Borsa İstanbul tarafından belirlenen niteliklere uygun olan LBMA sertifikalı asgari 995/1000 saflıktaki (995/1000 saflık dahil) ve ağırlığı asgari 1 kilogram olan altınlar karşılığında ihraç edilecek.

Karar'da yer alan habere göre altın tahvilinde 6 aylık dönemsel kupon oranı yüzde 1,15 olurken, altına dayalı sukukta da 6 aylık dönemsel kupon oranı yüzde 1,15 olacak.

SUKUK NEDİR?

Sukuk, devlet ve şirketlere finansman sağlama aracı olarak ihraç edilen, yatırımcıya faizsiz sabit getiri imkanı sunan finansal sertifikalardır. Asya ve Körfez ülkelerinde yaygın olarak kullanılmakta olup, islami hukuk prensiplerine uygun olarak hazırlanan bono olarak adlandırılmaktadır. Sukuk sertifikaları, yatırımcının faizsiz sabit getiri elde etmesini amaçlamaktadır. Sukuk satın alan yatırımcı şirketin veya devletin sukuk sertifikasının taahhüt ettiği oranlar çerçevesinde bir varlığa sahip veya ondan yararlanma hakkına sahip olur. Bonolar borca dayalı sertifika olarak adlandırılırken, Sukuk ise varlığa dayalı sertifkalardır. Sukuk ihraç eden şirket, sağlayacağı nakit akışını nereye aktaracağını kamuoyu ile şeffaf bir şekilde paylaşmak zorundadır.

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