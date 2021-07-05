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Ankara'da emekli maaşını çektikten saniyeler sonra ölüme yakalandı

Ankara'da emekli maaşını çektikten saniyeler sonra ölüme yakalandı

ANKARA'da emekli maaşını çektikten sonra yolun karşısına geçmek isterken bir minibüsün çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti.

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Alınan bilgiye göre, Sincan ilçesi Mareşal Çakmak Mahallesi Atatürk Caddesi'nde meydana gelen kazada, E.A. yönetimindeki 06 J 1316 plakalı dolmuş minibüsü, yolun karşı tarafına geçmeye çalışan A.D. (75) isimli emekli memura çarptı.

Ağır yaralanan A.D. olay yerine gelen ambulans ile hastaneye kaldırıldı. Emekli maaşını çektikten sonra yolun karşısına geçmeye çalıştığı öğrenilen A.D. kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

Minibüs şoförü gözaltına alındı.

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