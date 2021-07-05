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Tunus’ta göçmenlerin teknesi battı: En az 21 ölü

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Tunus’ta göçmenlerin teknesi battı: En az 21 ölü

Tunus'ta yasadışı göçmenleri taşıyan teknenin batması sonucu en az 21 kişi hayatını kaybetti.

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Avrupa'ya gitmek amacıyla Akdeniz'i geçmeye çalışan yasadışı göçmenleri taşıyan tekne Tunus açıklarında battı. Kazada en az 21 göçmen hayatını kaybetti. Göçmenlerin cesetleri Safakes kentinin sahilinden çıkarıldı. Tunus Ulusal Muhafızları Albayı Houssem Jbebli, "Tunus'un sınır kontrolünün bir parçası olarak, sahildeki güvenlik güçleri son günlerde 10 göçmen operasyonunu gerçekleştirdi ve 158 göçmeni kurtardı" ifadelerini kullandı.
Öte yandan, iki gün önce Tunus Kızılay’ı tarafından yapılan açıklamada, Tunus açıklarında göçmenleri taşıyan bir teknenin battığı ve en az 43 göçmenin boğularak hayatını kaybettiği bildirilmişti. Eritreli, Mısırlı, Sudanlı ve Bangladeşli toplam 127 kişiden 84’ü ise kurtarılmıştı.

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