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Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

Tekirdağ'da sahte içki kabusu! Ölenlerin sayısı 10'a yükseldi

TEKİRDAĞ'da sahte içkiden zehirlenme vakaları sürüyor. Gelen son bilgiye göre entübe olan bir kişi daha hayatını kaybetti ve ölenlerin sayısı 10'a yükseldi. Öte yandan olayla ilgili 6 kişi tutuklandı.

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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde, sahte içkiden zehirlenerek, yaşamını yitirenlerin sayısı, hastanede entübe olan Hasan Nişancı'nın (59) yaşamını yitirmesiyle 10'a yükseldi.

Çorlu'da, 24 Haziran'dan itibaren, satın aldıkları sahte içkiden içen 29 kişi zehirlendi. Bu kişilerden Pakistan uyruklu Ikhlague Hussam ile Emin Kırcaali, Mehmet Pamukçu, Sadık Akın Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Remzi Zabınoğlu, Nurcihan Engin ve eşi Levent Engin yaşamını yitirdi.

8 kişi yoğun bakımda

Hastanede entübe olan Hasan Nişancı'nın da bugün hayatını kaybetmesiyle sahte içkiden ölenlerin sayısı, 10'a çıktı. Çorlu Devlet Hastanesi'nde tedavileri tamamlanan 11 kişi, taburcu edilirken, 6'sı entübe 8 kişinin de yoğun bakım servisinde tedavisi sürüyor. 

6 kişi tutuklanmıştı

Olayla ilgili polisin gözaltına aldığı, aralarında sahte içkileri Bulgaristan'dan getirdiğini söyleyen ve deposundan ilçedeki büfelere sattığı iddia edilen Metin Dobrucalı ile Kudret Uygur, Cengiz Girgin, Vedat Vatansever, Hüseyin Coşkun ve Süleyman Malkoç, mahkemece tutuklanmıştı.

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