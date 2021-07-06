Meteoroloji 28 şehiri sıraladı! Süper hücre nadir olarak görülen cinsten

İSTANBUL için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan arka arkaya uyarılar geldi. Şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına aldı. Marmara bölgesi için meteoroloji uzmanları süper hücre uyarısı yaptı. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de İstanbul için uyarı dolu bir mesaj paylaştı. Şiddetli yağışların görüldüğü 28 il ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bolu için hava durumu tahminleri şöyle: