Meteoroloji 28 şehiri sıraladı! Süper hücre nadir olarak görülen cinsten
İSTANBUL başta olmak üzere Marmara'da süper hücre alarmı verildi. Meteoroloji uzmanlarının uyarısı sonrası aşırı yağış alacak şehirler paylaşıldı. İstanbul ile birlikte Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bolu illerinde şiddetli yağmur görülecek.
İSTANBUL için Meteoroloji Genel Müdürlüğü ve AKOM'dan arka arkaya uyarılar geldi. Şiddetli ve gök gürültülü sağanak yağış sabah saatlerinden itibaren kenti etkisi altına aldı. Marmara bölgesi için meteoroloji uzmanları süper hücre uyarısı yaptı. Meteoroloji Profesörü Orhan Şen de İstanbul için uyarı dolu bir mesaj paylaştı. Şiddetli yağışların görüldüğü 28 il ile İstanbul, Kocaeli, Sakarya, Bursa ve Bolu için hava durumu tahminleri şöyle:
Dolu ve hortum riski! Uzmanlar, sağanağın doluya dönüşme riskinin olduğunu da belirtiyor. Karadeniz üzerinden gelecek şiddetli rüzgarın, özellikle Düzce, Sakarya ve Kocaeli’de zaman zaman ‘fırtına’ seviyesine çıkabileceği, hortum olaylarının da yaşanabileceği uyarısında bulunuldu.
Meteoroloji'nin uyarı listesinde yer alan iller : Meteoroloji Genel Müdürlüğü şiddetli yağışların sadece Marmara değil bir çok ilde etkili olacağını açıkladı. Listede Kırklareli, Tekirdağ, Balıkesir, Kütahya, Uşak, Afyonkarahisar, Adana, Mersin, Osmaniye, K. Maraş’ın batısı, Hatay kıyıları, Eskişehir, Ankara’nın kuzeybatı çevreleri, Sivas, Erzincan, Erzurum, Kars ve Ardahan da bulunuyor. Bu illerde yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek.
Meteoroloji yağışların çok şiddetli olacağı illeri de açıklamasında sıraladı. Yağışların sabah ilk saatlerden itibaren İstanbul ile zamanla Kocaeli, Sakarya, Yalova, Bursa, Bilecik, Zonguldak, Düzce, Bolu ve Kütahya’da kuvvetli (21-50 kg/m2); İstanbul Anadolu Yakası ve Boğaz çevresi, Kocaeli, Sakarya, Yalova ve Düzce çevrelerinde yer yer çok kuvvetli ve şiddetli (51-100 kg/m2) olacağı duyuruldu.