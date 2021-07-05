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Gaziantep'te tartıştığı komşusunun otomobilini çizdi! O anları binanın güvenlik kameraları kaydetti

Gaziantep'te tartıştığı komşusunun otomobilini çizdi! O anları binanın güvenlik kameraları kaydetti

 GAZİANTEP’te yaşayan Aysun B., çocuklarının gürültü yapması nedeniyle tartıştığı komşusu Emel Kont'un (37) 400 bin liraya aldığı otomobilini çizdi. Yaşanan olay binanın güvenlik kameralarına yansıdı.

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Olay, geçen 3 Mayıs'ta Osmangazi Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre Aysun B., üst katında oturan komşusu Emel Kont ile çocuklarının gürültü yapması nedeniyle tartıştı. Yaşanan tartışma diğer komşuların araya girmesiyle son buldu.

Olaydan bir gün sonra otomobiline binmek için çıkan Emel Kont, park halindeki aracın çizildiğini fark etti. 2 çocuk annesi Emel Kont, güvenlik kameralarını inceleyince aracını daha önce tartıştığı komşusu Aysun B. tarafından çizildiğini gördü. Görüntülerle birlikte savcılığa giden Kont, komşusundan şikayetçi oldu.

Emel Kont'un oturduğu binanın güvenlik kameralarına yansıyan görüntülerde ise Aysun B.'nin aynı gün farklı saatlerde otomobilin yanından geçtiği sırada, elinde bulunan bir cisimle aracı çizdiği görüldü.

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