ATV bitirdi deniyor Müge Anlı ile Tatlı Sert iddiası! Acun Ilıcalı kaptı Exxen'de gidiyor!
2008 yılından beri ATV'de yayınlanan Müge Anlı ile Tatlı Sert hakkında seyirciyi kızdıracak bir iddia ortaya atıldı. Eylül ayında yeni sezona başlayacak olan Müge Anlı'nın, Acun Ilıcalı'nın kanalı Exxen'de yayınlanacağı iddiası edildi.
12 yıldır ATV ekranlarında Müge Anlı ile Tatlı Sert programını hazırlayan ve başarılı bir şekilde sunan Müge Anlı hakkında bugün medya kulislerinde bomba etkisi yaratan bir iddia ortaya atıldı. Sosyal medyada da yayılan iddiaya göre Müge Anlı, ATV ile yolları ayırıyor.
Yayın hayatı boyunca bir çok olayı, faili meçhul cinayetleri aydınlatan, suçluları bularak adalete teslim eden Müge Anlı'nın yeni döneme Acun Ilıcalı'nın paralı kanalı olan Exxen'de başlayacağı Acun Ilıcalı'nın bu transfer için kesenin ağzını açtığı konuşulan diğer iddialar arasında.
1 Ocak itibariyle yayın hayatına başlayan Exxen dijital platformda Acun Ilıcalı son olarak Şampiyonlar Ligi, Uefa Avrupa Ligi ve Uefa Konferans Ligi yayın ihalelerini almıştı.
Acun Ilıcalı'nın daha öncede birçok kez gündeme gelen ve hamleler yaptığı Müge Anlı ile Tatlı Sert programının yayın haklarını almak üzere devreye girdiği söyleniyor.