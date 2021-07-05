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Rusya 13 kentten daha uçuşları başlatıyor

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rusya 13 kentten daha uçuşları başlatıyor

Pandemide rakamların düşmesiyle kısıtlamaları kaldıran Türkiye'ye Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşlar başlıyor.

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Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya), 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye'ye uçuşların başlayacağını duyurdu.

Rusya Federal Hava Taşımacılığı Ajansı (Rosaviatsiya) tarafından yapılan açıklamada, 12 Temmuz’dan itibaren Rusya’nın 13 kentinden daha Türkiye’ye uçuşların başlatılacağı duyuruldu. Açıklamada, Barnaul, Belgorod, Volgograd, Voronej, Kaluga, Krasnodar, Lipetsk, Nalçik, Orenburg, Saratov, Soçi ve Tümen şehirlerinde bulunan uluslararası havaalanlarından doğrudan Türkiye'ye uçuşların başlayacağı bildirildi.
Açıklamada ayrıca, daha önce Rusya'dan, İstanbul, Ankara, Antalya, Dalaman ve Bodrum'a yapılan uçuşlara yeni karar ile birlikte İzmir'in de ilave edildiği ifade edildi.

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