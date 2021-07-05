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Birleşik Krallık'ta ABD merkezli banka devinden çalışanlarına Covid-19 aşısı kararı

Birleşik Krallık'ta ABD merkezli banka devinden çalışanlarına Covid-19 aşısı kararı

BİRLEŞİK KRALLIK'ta 19 Temmuz itibarıyla kalkacak olan Covid-19 kısıtlamaları sonrasında dünyanın en büyük bankalarından Bank of America (BofA), aşı olmayan çalışanların ofise alınmayacağını açıkladı. BofA, 6 bin 500 Britanyalı çalışanının 19 Temmuz'a kadar en az bir doz aşı olmaları gerektiğini belirtti.

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Dünyanın en büyük 8’nci, ABD’nin ise JP Morgan’dan sonra en büyük bankası olan Bank of America (BofA), Birleşik Krallık’ta 19 Temmuz itibarıyla bütün Covid-19 önlemlerinin kaldırılmasıyla ofise dönmeye hazırlanan çalışanları için yeni bir karar yayımladı.

BofA, Birleşik Krallık’ta ofise dönmeye hazırlanan çalışanlarının en az bir doz aşı olması gerektiğini açıkladı.

The Telegraph’ın haberinde, Wall Street bankasının 6 bin 500 çalışanının Birleşik Krallık genelinde ofislere dönmeye hazırlandığını ve aşı olmalarının zorunlu olduğunu bildirdi.

Bank of America, Eylül ayına kadar Birleşik Krallık’taki bütün çalışanlarının ofise geri dönmesinin beklendiğini belirtirken 19 Temmuz itibarıyla ofise dönen çalışanların dönüş eğitimlerini tamamlaması ve her gün sağlık anketi doldurması gerektiğini aktardı.

Morgan Stanley iki doz aşı zorunluluğu getirmişti
Geçtiğimiz haftalarda bir diğer Wall Street bankası Morgan Stanley, 12 Temmuz itibarıyla New York'taki ofisine aşısız çalışan ve müşterilerin girmesinin yasaklandığını bildirmişti.

Morgan Stanley, New York ofislerinde, virüse karşı iki doz aşı olmayan çalışanların evden çalışmaya devam edeceğini belirtmişti. Morgan Stanley'nin CEO'su James Gorman da, “New York’ta restoranlara gidiliyorsa, ofise de dönülebilir” açıklamasında bulunmuştu.

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