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Gençlerle yapılan seçim anketinde bomba sonuç: AK Parti birinci parti olsa da...

Gençlerle yapılan seçim anketinde bomba sonuç: AK Parti birinci parti olsa da...

İlk defa oy kullanacak olan gençler arasında yapılan seçim anketinde birinci parti AK Parti çıkarken protesto oy ve kararsızların oranı da dikkat çekti.

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Metropoll Araştırma Şirketi 24 Haziran 2018 seçimlerinde yaşı tutmadığı için oy kullanamayan genç grubuna bu pazar seçim olsa hangi partiye oy vereceklerini sordu.

Metropoll Araştırma Şirketi Yöneticisi Özer Sancar anketi böyle duyurdu:

“2021 yılının ilk altı ayında Türkiye’nin Nabzı araştırmalarında görüşülen 9240 kişinin %7’sini oluşturan oy kullanmamış gençlerin parti tercihleri”

24 Haziran 2018 seçimlerinde oy kullanmamış ve önümüzdeki seçimlerde ilk kez oy kullanabilecek olan gençlere yapılan ankette birinci partinin AK Parti olduğu görüldü. Yüzde 22,3 ile AK Parti birinciyken, 19,9 ile CHP ikinci parti olarak izledi.

Protestocular, cevapsızlar ve kararsızlar birinci çıktı

Ankette 17,6 ile gençler protesto oy kullanacaklarını açıklarken, yüzde 13’ü cevapsız bıraktı. Gençlerin yüzde 7’si ise kararsız olduklarını açıkladı.

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