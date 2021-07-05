Kurban bayramı tatili kaç gün 2021 11 gün haberi geldi

Kabine toplantısı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan, milyonlarca vatandaşın beklediği kurban bayramı tatili hakkında önemli bir açıklama yapacak. Henüz resmi bir açıklama yok fakat, kurban bayramının 15 Temmuz'u da kapsayarak 11 gün olacağı konuşuluyor.

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Kurban bayramı kaç gün tatil olacak, 11 gün tatil mi oldu sorusu milyonlarca vatandaşın gündeminde. Kabine toplantısı sonrasında Erdoğan resmi bir açıklamaya yapacak. Perşembe gününe denk gelen 15 Temmuz resmi tatili ile birleştirilmesi planlanan kurban bayramı tatilinin 11 gün olacağı konuşuluyor. 2021 yılında kurban bayramı 20 Temmuz Salı gününe denk geliyor.

Temmuz ayının 19'unda öğleden sonra başlayacak olan 2021 Kurban Bayramı tatilinin hemen öncesindeki yarım gün ve 15 Temmuz'un sonrasındaki 2 gün ile birleştirilerek 11 günlük bir tatil olması yönündeki meraka ilişkin kararlar bugün netleşecek.

Turizm için ilaç olabilir

Tatilin birleştirilmesi ile hem bayram ziyaretleri hem de birkaç günlük tatiller yapabilecek olan vatandaşların iç piyasada pandemi kaynaklı durgunluğa da ilaç olabileceği değerlendirilecek.

Kararları Erdoğan açıklayacak

Kabine toplantısının ardından kameraların karşısına geçecek olan Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın alınan kararları açıklaması bekleniyor.

Kurban bayramı ne zaman

19 Temmuz Pazartesi Arefe

20 Temmuz Salı Kurban Bayramının 1. günü

21 Temmuz Çarşamba Kurban Bayramının 2. günü

22 Temmuz Perşembe Kurban Bayramının 3. günü

23 Temmuz Cuma Kurban Bayramının 4. günü