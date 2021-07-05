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Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Başbağlar katliamı paylaşımı

Kemal Kılıçdaroğlu'ndan tepki çeken Başbağlar katliamı paylaşımı

Türkiye, 28 yıl önce terör örgütü PKK'nın Başbağlar'da yaptığı alçak katliamda kaybettiği vatandaşlarını anıyor. Daha önce Gara şehitleri için yayınladığı taziye mesajında PKK'nın adını anmayan Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Başbağlar için yayınladığı taziye mesajında da bunu sürdürünce tepki çekti.

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28 yıl önce Erzincan'ın Kemaliye ilçesinde 33 sivilin teröristlerce katledildiği ve terör örgütü PKK'nın en büyük sivil katliamlarından olan Başbağlar köyündeki katliamın acısı aradan geçen yıllara rağmen dinmiyor.

Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da PKK'lı teröristler tarafından yapılan bu katliamı sosyal medya hesabından yayınladığı mesajla kınadı. Ancak CHP lideri, Halkların Demokratik Partisi (HDP) ile var olan ilişkilerin bozulmaması için terör örgütü PKK'nın adını bu mesajında da anmadı. Mesajında, "33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum" ifadelerini kullanan Kılıçdaroğlu, şu ifadeleri kullandı:

"28 yıl önce bugün Başbağlar'da terör örgütü mensupları tarafından alçakça katledilen 33 masum vatandaşımızı rahmetle anıyorum. Aynı acıların bu topraklarda bir daha yaşanmamasını diliyor ve terörü lanetliyorum!"

"PKK'nın reklamı olmasın"

Daha önce Gara şehitleri için de bir mesaj yayınlayan Kemal Kılıçdaroğlu, PKK demekten sakınmış ve kendisinin bunu neden yapmadığına ilişkin soruya da "PKK'nın reklamı olmasın" diye cevap vermişti.

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