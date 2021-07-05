Millet İttifakı ortaklarından 7 günde tam 9 yalan

Erken seçim çığırtkanlığı yaparak Türkiye gündemini sosyal medya yalanlarıyla meşgul eden Millet İttifakı ortakları her geçen gün suni gündem dozajını yükseltmeye devam ediyor.

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Girdiği 10 seçimde yaşadığı hezimete rağmen Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkanlığı koltuğunu kimselere bırakmayan Kemal Kılıçdaroğlu'nun başını çektiği muhalefet aslı astarı olmayan iddialarla kafaları karıştırıyor. İktidarı karalamak için ortaya atılan iftiraların dozajı her geçen gün artıyor.

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun dillendirdiği iddialar tek tek çürütülürken İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in sosyal medyaya yansıyan görüntülerinin hemen her seferinde bir kurmaca olduğunun ortaya çıkması artık kimseleri şaşırtmıyor.

Katarlılara sınavsız eğitim

Yükseköğretim Sınavı'na (YKS) saatler kala muhalefet tarafından ortaya atılan, "Katarlı gençlere Türkiye'de sınavsız eğitim hakkı verildi" yalanı çürütülmesine rağmen ısrarla devem ettirildi. CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu, iddiayı ortaya atan basın organları özür dilese de sınav öncesi motivasyonunu bozduğu gençlerden ısrarla özür dilemedi. Üniversite sınavına giren gençler CHP lideri Kılıçdaroğlu hakkında YKS öncesi moral bozukluğuna ve karamsarlığa sebep olduğu için 1 liralık manevi tazminat davası açtı.

Oyuncak silahları kullandılar Muhalefetin estirdiği yalan rüzgarına durmadan argüman üreten medya da boş durmadı. Özellikle ODA TV, algı oyununa soyunarak TRT adına çekilen bir dizide kullanılan plastik oyuncak silahları gerçek silahlar olarak sunan ve KADEM Vakfına ait Ataşehir Kız Öğrenci Yurdu'nun içinden taşındığını savunan bir haber yaptı. Bununla da kalmayan söz konusu yayın organı bir gün sonra yapmış olduğu haberde yalanı ve algı operasyonunu devam ettirerek, "Kız öğrenci yurdu silah deposu mu? Emniyet suskun" balığıyla kamu oyunda şüpheleri derinleştirmeye çabaladı.

"Camiyi yıktılar" yalanı

Yine aynı hafta Sözcü gazetesi, Gümüşhane'de AK Partili belediyenin konut yapmak için camiyi ortadan kaldıracağı iddialarını sayfalarına taşıdı. Her zaman olduğu gibi muhalefet temsilcilerinin hiç düşünmeden paylaştığı iddiaları Gümüşhane Belediye Başkanı bizzat yalanladı. Habere konu edilen camiinin yıkık olması sebebiyle yerine yenisinin inşa edildiği ortaya çıktı.

Esnaf değil CHP yöneticisi

İyi Parti Genel Başkanı Akşener'in Hatay Kırıkhan'a yaptığı ziyarette oluşturulan mizansende ise esnaf olarak tanıtılan kişinin CHP Gençlik Kolları üyesi çıkması yalanın muhalefet tarafından bilinçli bir şekilde kullanıldığını bir kez daha gözler önüne serdi.

İstismardan siyası rant Antalya'nın Elmalı ilçesinde 2 kardeşin istismarı çizimlerle anlattığı olayla ilgili Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı süreci yakından takip ederken sanıkların tahliye kararını hükümete karşı algı operasyonuna dönüştürdüler. Elmalı davasını Türkiye'nin İstanbul Sözleşmesi'nden çekilme kararının yürürlüğe gireceği 1 Temmuz 2021 tarihinden hemen önce ve LGBTİ'nin sözde onur haftası sırasında muhalefet ve marjinal kesimler sosyal medyada ideolojik saplantılara alet ettiler.

Terör örgütü de destek veriyor

Terör örgütü PKK'nın elebaşlarından Mustafa Karasu, bir video yayınladı ve muhalefetin gücünü Halkların Demokratik Partisinden (HDP) aldığını söyleyerek ayaklanma çağrısında bulundu. Karasu, CHP'den Saadet Partisine kadar birçok siyasi partinin 'ayakta kalmasının' sebebi olarak HDP'nin direnişini gösterdi.

İmaj yatırımlı kampanya

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun Twitter sayfasında yer alan 'Gençlik Burada' kampanyasının fotoğraflarının stok fotoğraf satışının yapıldığı Shutterstock'tan alındığı ortaya çıktı.

Türkiye karşıtlığı tescillendi Kanal İstanbul düşmanlığını projenin ihalesine girecek yerli ve yabancı firmaları paralarını ödememekle tehdit eden CHP lideri Kılıçdaroğlu, bu söylemini devlet geleneğine ters bir duruş haline getirdi. Daha önce sosyal medya hesabından firmalara ödeme yapılmaması gerektiği yönündeki mesajını beş ayrı dilde yayınlayan Kılıçdaroğlu, 'ödemeyeceğiz' söylemleriyle Türkiye'nin imajına zarar vermekten bir adım geri atmadı. İyi Parti Genel Başkanı Akşener de bu tavra net destek verdi. Ayrıca 2009'daki İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkan adayı olduğu süreçte 'yap-işlet-devret' modelinden övgüyle bahseden Kılıçdaroğlu'nun bugün aksini iddia eden cümleleri de ibretlik bir çelişki ortaya koyuyor. Son 19 yılda Türkiye'nin menfaatine gerçekleştirilen hastane, otoyol, köprü, baraj gibi projelerin hepsine itiraz eden Kılıçdaroğlu'nun kimden yana olduğu soru işareti doğurdu.

Kanal İstanbul'u karaladılar

Türkiye'nin kalkınma tarihinde yeni bir sayfa açacağı öngörülen Kanal İstanbul projesini dünya nefesini tutarak izlerken CHP başta olmak üzere muhalefet partileri karalamaya devam etti. İstanbul'un marka değerini zirveye taşıyacak ve stratejik konumunu güçlendirecek olması bir yana Montrö'nün bugünkü ihtiyaçlara karşılık veremediğini Prof. Dr. İlber Ortaylı gibi ülkemizin önemli tarihçileri tarafından ifade edilmesine rağmen muhalefet korosu bunun aksini söylemeye devam etti.

Yoğun trafiğin sebep olduğu kaza riski ve ekonomik kayıpların yanı sıra ev ve sanayi atıklarının kirlettiği İstanbul Boğazı'nın alarm vermekte olduğu son dönemde büyüyen müsilaj sorunu ile gözlemlenirken Kanal İstanbul'un sağlayacağı faydanın aksine iddialar köpürtüldü. Türkiye'nin önemli jeologlarından Celal Şengör gibi isimlerin ortaya koyduğu bilimsel argümanlara rağmen yalan siyasetini sürdüren CHP temsilcileri her fırsatta projeyi asılsız iddialarla manipüle etmekten vazgeçmeyeceğe benziyor. Oysa projeye emek veren 200'den fazla akademisyen bilimsel veriler ışığında Türkiye'nin kalbi ve dünya ticaretinin vazgeçilmezi olan boğazın trafiğe kapatılması söz konusu olamayacağından İstanbul boğazına bir alternatif olan Kanal İstanbul‘u aynı zamanda bir kurtarıcı olarak niteliyor. (Diriliş Postası)