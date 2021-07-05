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Fransa'dan Türkiye örneği: İHA filosunu genişletmeliyiz

Fransa'dan Türkiye örneği: İHA filosunu genişletmeliyiz

İnsansız hava araçlarında Türkiye'nin büyük başarılarına dikkat çeken Fransız senatörler, ülkelerinin üretime ve ihracata başlaması gerektiğini vurguladı.

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Türkiye'de üretilen İHA ve SİHA'ların Libya, Suriye ve son olarak işgal altındaki Dağlık Karabağ'da sağladığı başarılar dünyanın dikkatini çekmeyi sürdürüyor.

Bu durumun son yansıması Fransa Senatosunda görülürken senatörler ülke güvenliği konusunda İHA filosunu genişletme çağrısında bulundu.

Senato Savunma Komitesinin sunduğu "İHA Savaşına Hazırlanmak" başlıklı raporda, "2019'dan bu yana bu alanda ilerleme kaydettik. Silahlı kuvvetlerin de 2025 yılına kadar binlerce askeri İHA'ya sahip olması bekleniyor" denildi.

Türkiye örneği

Fransa'nın Türkiye gibi ,2ucuz insansız hava araçlarının üretimine ve ihracatına başlamasının gerekliliği' raporda vurgulandı.

Türkiye'nin insansız hava araçlarının kullanıldığı alanlara dikkat çekilen raporda şunlar kaydedildi:

"2020'de Dağlık Karabağ'daki savaş, Eylül 2019'da Libya'daki çatışmalar ve Mart 2020'de Suriye'deki Türk harekatı da dahil olmak üzere son zamanlardaki birçok çatışma insansız hava araçlarının yoğun kullanımına sahne oldu."

"Fransa savunma kapasitesini güçlendirmeli"

Ayrıca gelecek çatışmalarda İHA'ların daha yoğun bir şekilde kullanılacağına işaret edilen raporda artan İHA kullanımı karşısında Fransa'nın savunma kapasitesini güçlendirmesi gerektiği görüşü paylaşıldı.

İHA'lara karşı korunma sağlamak için 'Parade' adlı programı devreye alan Fransa Savunma Bakanlığı, programa 11 yılda 350 milyon avro ayırmayı planlıyor.

Bununla birlikte 2025 yılına kadar sadece 70 milyon avroluk bütçenin ayrılacak olmasının senatörler arasında endişeye yol açtığı belirtiliyor.

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