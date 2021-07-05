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Makine ve Kimya Endüstrisinden Ürdün'e teknoloji transferi

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Makine ve Kimya Endüstrisinden Ürdün'e teknoloji transferi

Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), mühimmat ve makine üretimi konusundaki kabiliyetlerini kullanarak Ürdün'e ihracat gerçekleştirecek.

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Savunma sanayisinde silah, mühimmat, roket-patlayıcı ve kimyasal, makine ve malzeme grubunda faaliyet gösteren Makine ve Kimya Endüstrisi (MKE), güvenlik güçlerinin ihtiyaçlarına cevap verebilmek için Mayıs 2020'de yerli ve milli imkanlarla kurulan fişek hattını Gazi Fişek Fabrikası'nda devreye aldı.

Geçen sürede dost ve müttefik ülkelerden heyetler tesisi ziyaret etti. Yürütülen görüşmeler sonunda MKE ile Ürdün Jordan Design and Development Bureau (JODDB) firması arasında benzer bir hattın kurulumu için 'Fı̇şek İmla-Montaj&Mermı̇ ve Kovan Üretı̇m Hatları Tedarı̇k ve Kurulumu Projesi' sözleşmesi imzalandı.

Proje kapsamında kurulacak üretim hattıyla Ürdün güvenlik güçlerine sunulmak üzere önemli bir mermi ve kovan üretim kapasitesine ulaşılacak. Hatta yıllık 30 milyon kovan (5.56mmx45, 7.62mmx51, 7.62mmx39 ve 9mmx19), yıllık 30 milyon mermi (7.62mmx51 M80, 5.56mmx45 SS109/M193, 7.62mmx39 M67, 9 mmx19) üretim, yıllık 20 milyon imla/montaj (7.62mmx51 M80 Cartridge, 7.62mmx39 M67 Cartridge, 5.56mmx45 SS109/M193) gerçekleştirilecek.

Üretim ve imla/montaj kapasiteleri için gerekli ekipmanların sağlanması, üretim hatlarının kurulması, teknoloji transferi, teknik asistanlık, bilgi paketi dokümantasyonu ve eğitim konuları ile MKE gözetiminde 3 aylık pilot üretim yapılmasını kapsayan çalışmalar 103 haftalık süreye yayılacak. Sözleşme kapsamında kurulacak tüm tezgahlar yerli üretim olacak.

MKE, anonim şirkete dönüşme sonrasında rekabet gücünü artırmayı ve savunma sanayisinde global bir oyuncu olmayı hedefliyor. Ürdün'e yönelik imzalanan sözleşme son ürün ihracatının yanı sıra modern üretim hatlarının kurulup geliştirilmesi ve yurt dışına teknoloji transferi yapılması açısından önem taşıyor.

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