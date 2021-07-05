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Türkiye 5 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye 5 Temmuz 2021 koronavirüs vaka ve ölü sayısı! Sağlık Bakanlığı Covid-19 tablosu

Türkiye'de son 24 saatte 219.737 yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi yapıldı, 4.678 kişinin testi pozitif çıktı. 18 yaş üzerinde birinci doz aşı uygulananlar yüzde 58.40, ikinci doz aşı uygulananlar yüzde 25.55 olarak kayda geçti.

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Bakan Koca, Türkiye'deki koronavirüs vaka ve ölü sayısına ilişkin güncel verileri paylaştı. Bakanlığın verilerine göre Türkiye'de bugün koronavirüs nedeniyle 35 kişi daha hayatını kaybetti.

Bugünkü iyileşen sayısı 4 bini geçti
Son 24 saatte tedavisi tamamlanan 4 bin 735 hasta taburcu olurken bugünkü test sayısı 219 bin 737'ye yükseldi.

1. doz aşılama ortalama yüzde 58,40'a ulaştı
Sağlık Bakanlığı tarafından açıklanan tabloda, aşılama verilerine de yer verildi. En az 1 doz aşı olmuş 18 yaş üzeri nüfusu kapsayan verilere göre Türkiye'de 1. doz aşılama oranı ortalama yüzde 58,40 oldu. 2. doz ortalaması yüzde 25,55 olurken 1, 2. ve 3. doz aşısını olan vatandaş sayısı toplamda 53 milyon 659 bin 272'ye yükseldi.

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