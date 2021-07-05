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Bakan Koca'dan otogarda mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personeline ilişkin açıklama

Anadolu Ajansı
Anadolu Ajansı
Bakan Koca'dan otogarda mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personeline ilişkin açıklama

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, otogarda mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personelinin soruşturulmasını gerektiren bir durum olmadığını belirtti.

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Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, Kütahya'daki otogarda görevli sağlık personelinin vatandaşları mizahi tavırla yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısı olmaya davet ettiğini hatırlattı.

Bakan Koca, "Hizmetlerimiz her yerde ancak aşı ciddi bir konudur. Personelimizin soruşturulmasını gerektiren bir durum yok. Ancak aşıyı hepimiz ciddiye almak zorundayız" ifadelerini kullandı.

Kütahya İl Sağlık Müdürlüğü, şehirler arası otobüs terminalindeki aşı uygulama merkezinde çekilen ve sosyal medyada yayılan videoyla ilgili idari soruşturma başlatıldığını duyurmuştu.

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