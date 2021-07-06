BIST 1.385
DOLAR 8,67
EURO 10,25
ALTIN 502,38
HABER /  GÜNCEL
ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

İstanbul'da 10 ilçede uyuşturucu baskını! 74 yaşında solunum cihazına bağlı çıktı

İstanbul'da 10 ilçede uyuşturucu baskını! 74 yaşında solunum cihazına bağlı çıktı

İSTANBUL'da 10 ilçede uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyon düzenlendi. Operasyon sonucu çok sayıda şüpheli gözaltına alındı. Sarıyer'de baskın yapılan bir adreste oturan 74 yaşındaki solunum cihazına bağlı M.B.'nin de gözaltı kararı verilenler arasında olması ve evin önündeki kameralar dikkat çekti.

Abone ol

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, yapılan teknik ve fiziki takibin ardından sabah saat 05.30 sıralarında 10 ilçede önceden belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon yaptı. Baskınlarda çok sayıda şüpheli gözaltına alırken, adresler aramalar yapıldı. Gözaltı işlemlerinin devam ettiği öğrenilirken, adreslerde yapılan aramalarda uyuşturucu ele geçirildiği bildirildi.

Güvenlik kamerası sistemi kurulmuş

Polisin baskın yaptığı adreslerden biri de, Sarıyer Fatih Sultan Mehmet Mahallesi Güley Sokak'taki bir gece kondu oldu. Adreste oturan 74 yaşındaki solunum cihazına bağlı M.B.'nin de gözaltı kararı verilenler arasında olduğu öğrenildi. Gecekondunun bulunduğu sokağın iki tarafını da görecek şekilde kurulan güvenlik kameraları ise dikkat çekti.

Evdeki köpeklere karşı İBB'den destek

Operasyon sırasında, bir evde bulunan köpeklere karşı, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Veteriner Hizmetleri'nden destek alındı. Baskın yapılacak eve gelen İBB ekipleri, köpeklerin saldırısına karşı uyuşturucu iğne ile hazır bekledi.Operasyonda arama ve gözaltı işlemleri devam ediyor.

ÖNCEKİ HABERLER
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu! İtiraf geldi, dosyaya girdi
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu! İtiraf geldi, dosyaya girdi
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Sen neymişsin be Tosuncuk! 5 yıl önce rakibini kaçırtıp sorgulamış
Sen neymişsin be Tosuncuk! 5 yıl önce rakibini kaçırtıp sorgulamış
Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Levent Üzümcü'den kendini rezil eden paylaşım
Levent Üzümcü'den kendini rezil eden paylaşım
Bakan Koca'dan otogarda mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personeline ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan otogarda mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personeline ilişkin açıklama
Bakan Yanık'tan çok önemli 'Elmalı davası' açıklaması!
Bakan Yanık'tan çok önemli 'Elmalı davası' açıklaması!
Bakan Soylu’dan Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık dava
Bakan Soylu’dan Cumhuriyet gazetesine 1 milyon liralık dava
Bakan Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı
Bakan Ziya Selçuk okulların açılacağı tarihi açıkladı
Kediler pandemide daha sevecen oldu
Kediler pandemide daha sevecen oldu