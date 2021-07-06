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Sen neymişsin be Tosuncuk! 5 yıl önce rakibini kaçırtıp sorgulamış

Sen neymişsin be Tosuncuk! 5 yıl önce rakibini kaçırtıp sorgulamış

Çiftlik Bank'ın 'tosuncuk' lakaplı kurucusu Mehmet Aydın’ın 5 yıl önce, rakip internet sitesi kuran eski çalışanını kaçırıp evinde sorguya aldığını gösteren kayıtlar çıktı. Aydın, kayıtta “Çok güzel işler yapacağız demedim mi? Neyine yetmedi?” diyor...

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Bursa 3. Asliye Ceza Mahkemesi’ndeki dava dosyasına göre Mehmet Aydın, oynanmış iddia kuponu satan bir site kurdu. Yanında çalışan Doğukan A. da bir süre sonra işten ayrılıp, benzer bir site oluşturdu. Duruma sinirlenen Mehmet Aydın, ‘Sitemin aynısını yapmış’ dediği Doğukan A. ile 23 Haziran 2016 günü bir parkta buluştu.

Bodrum kattaki evinde sorgulayıp kaydetti!

Zorla aracına bindirerek, Bursa’da bodrum kattaki evlerine götürdü ve Doğukan A.’yı tehdit etti. Tosuncuk tehdit anlarını da telefonuna kaydetti. Ardından şifrelerini aldı ve siteyi kullanım dışı bıraktı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan Mehmet Aydın’ın telefonunda, bu anlara dair kayıtlar ele geçirildi.

O sorgu kaydında neler var?

Dava dosyasında ‘Sorgu Kaydı’ olarak yer alan kayıtta, Aydın, “Seni döverim burada, o zaman konuşmaya başlarsın. İnşallah şifreyi unutmuşsundur da burada temiz bir dayak yersin benden. Buraya gelişini unutma, unutma tamam mı! Sözümü dinlersen korkacak bir şey yok. Biz adam yemiyoruz. Güzel güzel konuşuyoruz. Adam gibi yanımda çalış, çok güzel işler yapacağız demedim mi? Neyine yetmedi?” diyor.

7 yıllık ceza 7 aya indirilince cezaevinden kurtuldu

Aydın’a verilen 7 yıl ceza 7 aya düşürülüp ertelenince cezaevine girmedi. Bu süreçte de Çiftlik Bank’ı kurup milyonlarca lira topladı.

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