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Yeni yasak geliyor! Aşı olmayan konsere, sinemaya, maçlara gidemeyecek

Yeni yasak geliyor! Aşı olmayan konsere, sinemaya, maçlara gidemeyecek

Hükümet, aşıyı reddedenlerin direnişini kırmak için yaptırımları devreye sokmayı tartışıyor. ‘Aşı olmayanlar maça, sinemaya alınmasın’ önerisi hükümetin gündemine geldi.

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Koronavirüsle mücadelede en etkili yöntem olan aşıya karşı bir kesimin direnci sürüyor. Hükümet de bu direnişi kırmak için yeni yasaklar getirmeye hazırlanıyor. Hükümet, aşıyı reddedenlerin direnişini kırmak için yaptırımları devreye sokmayı tartışıyor. ‘Aşı olmayanlar maça, sinemaya alınmasın’ önerisi hükümetin gündemine geldi.

Aşıya en az ilgi gösteren grup 18-35 yaş

Aşı kampanyasına ilginin azalmadan sürdürülmesi için farklı mekanizmalar devreye sokulacak. Maske ve mesafe ile kurallara uyulması için denetimler arttırılırken, “pozitif ayrıştırma” uygulanacak. Hürriyet'in haberine göre; gençlerin aşıya ilgisini arttırmak amacıyla maçlara, tiyatroya, sinemaya, konsere girişte aşı şartı getirilmesi tartışılıyor. Aşıya en az ilgisi olan 18-35 yaş grubunun sisteme böylece dahil edilebileceği değerlendiriliyor.

Günlük aşı sayısı en az 2 milyon olmalı

Yapılan toplantılarda, önümüzdeki üç ay içerisinde en az 15 milyon kişiye daha aşı yapılması gerektiği, bunun sağlanması durumunda sonbahara güvenli girileceği değerlendiriliyor. Aşı kampanyasının başında aşı olanların bir ay sonra ikinci dozlarına sıra geldiğinde günlük aşı sayısının 2 milyon doza çıkması gerektiği, aksi durumda aşılama oranında gerileme olacağı belirtiliyor.

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