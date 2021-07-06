BIST 1.385
DOLAR 8,67
EURO 10,25
ALTIN 502,38
HABER /  POLİTİKA
ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

CHP'de kazan kaynıyor! Muhalefet kendi içinde birleşmeye başladı

CHP'de kazan kaynıyor! Muhalefet kendi içinde birleşmeye başladı

CHP kulislerini sallayan iddia! CHP içinde kendilerini “Gelecek için Biz” ve “Sol Kanat” olarak adlandıran iki grup birleşerek “Gelecek İçin Sol Kanat” adını aldı. İki grup CHP'nin sol politikalara, sola doğru çekilmesi için parti içi demokratik mücadele yapılacak bundan sonra...

Abone ol

CHP içinde kendilerini “Gelecek için Biz” ve “Sol Kanat” olarak adlandıran iki sol grubun birleşerek “Gelecek İçin Sol Kanat” adını aldığı ve sekretaryasının oluşturduktan sonra Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu ile görüşmeyi planladığı belirtildi. Milliyet'in haberine göre, grup içerisinden bir kaynak, Gelecek İçin Sol Kanat’ın bundan sonraki yol haritasını şu sözlerle anlattı:

Sol Kanat parti içinde örgütlenmeye çalışacak

“Partinin sol politikalara, sola doğru çekilmesi için parti içi demokratik mücadele yapılacak bundan sonra. Gelecek İçin Sol Kanat niçin soldan bir çıkış aradığını açıklıyor, ona uygun şeyler yapacak. Ama bütün bunları demokratik yollarla, parti içi demokrasinin güçlendirilmesi adına, eğer eksikleri varsa bunları geliştirmek adına mücadele edecek. Örgütlenmeye çalışacak. İnsanlara, partililere bunu anlatacak. Partinin yönetim organlarında daha çok temsil edilmesi için gerekli çalışmaları yapacak. Demokratik bir yarış sürdürecek parti içinde.”

'Bizim siyaseten rahatsızlıklarımız var'

Kılıçdaroğlu’nu da gelecek günlerde ziyaret etmeyi planladıklarını söyleyen aynı kaynak, “Biz, CHP’de politika yapıyoruz. Kemal Bey bizim Genel Başkanımız. Bizim siyaseten rahatsızlıklarımız var. Bunu dayandırdığımız hem ideolojik temeller var hem pratikte yaşadığımız bir sürü sorunlar var. Bunları elbette ki partinin yetkili organlarıyla da elbette ki Genel Başkan ile de görüşeceğiz” dedi.

CHP
ÖNCEKİ HABERLER
Yeni yasak geliyor! Aşı olmayan konsere, sinemaya, maçlara gidemeyecek
Yeni yasak geliyor! Aşı olmayan konsere, sinemaya, maçlara gidemeyecek
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Tosuncuk uçakta polislere neler neler anlatmış! '1-2 yıl yatar çıkarım yeni projem var'
Tosuncuk uçakta polislere neler neler anlatmış! '1-2 yıl yatar çıkarım yeni projem var'
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu! İtiraf geldi, dosyaya girdi
Tosuncuk Mehmet Aydın'ın para oyunu! İtiraf geldi, dosyaya girdi
Sen neymişsin be Tosuncuk! 5 yıl önce rakibini kaçırtıp sorgulamış
Sen neymişsin be Tosuncuk! 5 yıl önce rakibini kaçırtıp sorgulamış
Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Aydın'da üç aracın karıştığı trafik kazasında 2 kişi öldü, 1 kişi ağır yaralandı
Levent Üzümcü'den kendini rezil eden paylaşım
Levent Üzümcü'den kendini rezil eden paylaşım
Bayram öncesi otobüs biletlerine fiyat tepkisi
Bayram öncesi otobüs biletlerine fiyat tepkisi
Bakan Koca'dan otogarda mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personeline ilişkin açıklama
Bakan Koca'dan otogarda mizahi tavırla aşı çağrısı yapan sağlık personeline ilişkin açıklama
Bakan Yanık'tan çok önemli 'Elmalı davası' açıklaması!
Bakan Yanık'tan çok önemli 'Elmalı davası' açıklaması!