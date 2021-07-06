Tosuncuk uçakta polislere neler neler anlatmış! '1-2 yıl yatar çıkarım yeni projem var'

ÇİFTLİK Bank'ın Tosuncuğu Mehmet Aydın, Brezilya dönüşü uçakta kendisine eşlik eden polislere öyle şeyler anlattı ki polisler "Sorguya iyi çalışıp gelmiş" dedi. "İlk başta halkın tepkisini almak için tutuklarlar. Bir iki yıl yatarım. Konu soğur ve nasıl olsa çıkarım" diyen Tosuncuk'un yeni bir projesi daha varmış...

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Çiftlik Bank'ta milyonlarca liralık vurgun yaptıktan sonra yurtdışına kaçan 'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın'ın Brezilya'da teslim olmasıyla ilgili iddialar havada uçuşuyor. Sözcü yazarı İsmail Saymaz ise Tosuncuk'un Brezilya'da polislere yaptığı açıklamaları köşesine taşıyıp "Tosuncuk sorguya çalışmış" dedi ve ekledi: "Bir iki yıl içinde salıverileceğini ve saygın iş adamı diye övüleceğini düşündüğü içindir ki teslim oldu" iddiasında bulundu. İşte Saymaz'ın köşesinden çarpıcı detaylar...

Türkiye'ye teslim olmasında iki ihtimal

Tosuncuk'ta aniden nükseden vatana kavuşma arzusunun iki nedeni olabilir.

Bir: Para suyunu çekti.

İki: Tersine Bitcoin'den parayı vurdu.

Tosuncuk, Türkiye'de 11.460.00 TL ödeyip aldığı 550 Bitcoin cihazından 496'sını gemiyle Uruguay'a getirtmişti. O tarihte bir Bitcoin 8-9 bin dolarken, bugün 32 bin dolar.

Borçlarını ödeyip etkin pişmanlıktan faydalanabilir

Tosuncuk, borçlarını ödeyip etkin pişmanlıktan yararlanabilir. Ağabeyinin Latin Amerika'da kalması bu ihtimali güçlendiriyor. Zaten Fatih Aydın'ın organizasyonun beyni olduğu düşünülüyor.

Polislere göre Tosuncuk sorguya iyi çalışmış

Tosuncuk, Brezilya-Türkiye uçağındayken, elinde yüzlerce sayfalık klasör vardı. Bu klasörde şirketin ve alacaklıların bilgileri yer alıyordu. Kendisine eşlik eden polislere “Mağdur edildim. Herkesin parasını vereceğim. Varlıklarım borçları karşılıyor” dedi. Polislere göre Tosuncuk, sorguya iyi çalışmıştı. Yanıtları hazırdı.

Polislere 'Bir iki yıl yatarım. Konu soğur ve nasıl olsa çıkarım' dedi

Polislere şöyle dedi: “İlk başta halkın tepkisini almak için tutuklarlar. Bir iki yıl yatarım. Konu soğur ve nasıl olsa çıkarım. Tek endişem, geldikten sonra yeni alacaklıların çıkması.” Polislere göre Tosuncuk, ağabeyi tarafından kurban edilmişti.

'Caiz Coin' vurgunu geliyor

Tosuncuk'un onlarca yıl cezaevinde yatacağını düşünenler yanılıyor. Bir kere 2019'da çıkarılan infaz yasasından yararlanıyor. Kaldı ki… Türkiye'de hangi dolandırıcı içeride çürümüş ki Aydın yıllarını dört duvar arasında geçirsin?

80'lerde Banker Yalçınlar…

90'larda Titan Kenanlar…

2000'lerin başında Jet Fadıllar tarafından dolandırıldı, Türk milleti.

Saadet zincirinin sondan bir önceki halkası Tosuncuk'tu.

Son halkada Thodex'çi Faruk Fatih Özer var.

Şimdiden duvarları, İslami esaslara göre kripto para satışı gerçekleştirdiğini savunan Caiz Coin reklamları süslüyor. İhtimal, bir vurgunun daha eli kulağındadır.

Polislere 'yeni bir projem var' dedi

Bir iki yıl içinde salıverileceğini ve saygın iş adamı diye övüleceğini düşündüğü içindir ki… Tosuncuk, dönüş uçağında, polislere “Yeni bir projem var” dedi. Cezaevinden çıktığında, kripto para işine gireceğini söyledi.Bizde bu kadar sağılacak ‘koyun' varken, Tosuncuk daha çok çiftlik kuracaktır.