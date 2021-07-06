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Mehmet Aydın'ın kaçak villası ortaya çıktı! Giresun'da babasının üzerine yapmış

Demirören Haber Ajansı
Mehmet Aydın'ın kaçak villası ortaya çıktı! Giresun'da babasının üzerine yapmış

'Tosuncuk'un memleketi Giresun'da dere yatağına kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı. Villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenilirken muhtar da tehdit mesajları alıyor...

Mehmet Aydın'ın kaçak villası ortaya çıktı! Giresun'da babasının üzerine yapmış

'Çiftlik Bank' üzerinden binlerce kişiyi dolandırdıktan sonra yurt dışına kaçan ve kırmızı bültenle aranırken Brezilya'da Sao Paulo Başkonsolosluğu'na teslim olan Mehmet Aydın’ın, 2016 yılında memleketi Giresun’un Espiye ilçesi Aydınlar köyünde, dere yatağına 2 katlı ahşap kaçak villa yaptırdığı ortaya çıktı.

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Mehmet Aydın'ın kaçak villası ortaya çıktı! Giresun'da babasının üzerine yapmış

Babası Murat Aydın adına kayıtlı villanın güvenlik kameraları ile donatıldığı görüldü.

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Mehmet Aydın'ın kaçak villası ortaya çıktı! Giresun'da babasının üzerine yapmış

Babasının 2017 yılında yaşamını yitirmesinin ardından anne Fatma Aydın'a kalan villada uzun süredir kimsenin yaşamadığı öğrenildi.

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Mehmet Aydın'ın kaçak villası ortaya çıktı! Giresun'da babasının üzerine yapmış

Kaçak villa için ekiplerin yıkım çalışması başlatacağı öğrenildi. 

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