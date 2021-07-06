AK Parti'den 81 ile yazı! Çalışmalar AKBİS'e yüklenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde kurmaylarına sıklıkla vurguladığı “Sahada olun. Kapı kapı dolaşın” talimatının ardından vatandaşla daha çok bir araya gelmeyi planlayan AK Parti milletvekilleri, sahadaki faaliyetleri ve çalışmalarını artık AK Parti Bilgi Sistemi’ne (AKBİS) yüklüyor.

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AK Parti, Meclis’in kapanmasıyla beraber sahaya iniyor. Yaz boyunca seçim bölgelerinde olacak olan milletvekilleri, il başkanlarıyla birlikte kapı kapı dolaşacak. Milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri ortak programlar düzenleyecek. Salon toplantıları ve kahvehane buluşmaları gerçekleştirecek olan milletvekilleri, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinleyecek.

'Yalan'a karşı harekete geçildi

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta partisinin MYK toplantısında, “Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız. Tanıtım Medya Başkanlığımızın görevi, iletişim yöntemlerinin hepsini kullanarak hakikati anlatmak. Teşkilat Başkanlığımızın görevi, hakikatleri 11 milyon teşkilat üyemize aktararak, vatandaşa doğru anlatılmasını sağlamak. Yaz döneminde de sahalara çıkıp gerçekleri anlatacağız” demişti. Bu sözler üzerine AK Parti milletvekilleri harekete geçti. Vatandaşlarla bir araya gelinen toplantılarda, CHP’nin algı operasyonlarına karşı doğrular anlatılacak.

Ak Parti'den 81 ile yazı

Yine, AK Parti Teşkilat Başkanlığı 81 il milletvekillerine önemli bir yazı gönderdi. Yazıda, milletvekillerinin sahadaki çalışmalarının AKBİS sistemine yüklenmesi istendi. Milletvekilleri, bu çalışmalarını 1 Temmuz itibariyle sisteme yüklemeye başladı.

Böylece hem tüm faaliyetler hem arşivleniyor hem de yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyon sağlanıyor. Ayrıca AKBİS’e girilen faaliyetler raporlaştırılıyor.

AK Parti kurmayları, “1 Temmuz itibariyle milletvekillerimiz il ve il dışında gerçekleştireceği tüm faaliyet ve çalışmaları AKBİS Milletvekili Faaliyet Girişi sekmesinden sisteme yüklemeye başladı. Milletvekillerimiz illerde yapacağı çalışmalarda il başkanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hareket ediyor” dedi.