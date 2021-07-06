BIST 1.385
DOLAR 8,67
EURO 10,25
ALTIN 502,38
HABER /  POLİTİKA  /  AK PARTİ
ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

AK Parti'den 81 ile yazı! Çalışmalar AKBİS'e yüklenecek

AK Parti'den 81 ile yazı! Çalışmalar AKBİS'e yüklenecek

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın son dönemde kurmaylarına sıklıkla vurguladığı “Sahada olun. Kapı kapı dolaşın” talimatının ardından vatandaşla daha çok bir araya gelmeyi planlayan AK Parti milletvekilleri, sahadaki faaliyetleri ve çalışmalarını artık AK Parti Bilgi Sistemi’ne (AKBİS) yüklüyor.

Abone ol

AK Parti, Meclis’in kapanmasıyla beraber sahaya iniyor. Yaz boyunca seçim bölgelerinde olacak olan milletvekilleri, il başkanlarıyla birlikte kapı kapı dolaşacak. Milletvekilleri ve teşkilat yöneticileri ortak programlar düzenleyecek. Salon toplantıları ve kahvehane buluşmaları gerçekleştirecek olan milletvekilleri, vatandaşlarla bir araya gelerek, sorun ve taleplerini dinleyecek. 

'Yalan'a karşı harekete geçildi

Türkiye Gazetesi'nden Ebru Karatosun'un haberine göre ayrıca, Cumhurbaşkanı Erdoğan geçtiğimiz hafta partisinin MYK toplantısında, “Yalan operasyonuna karşı hakikat operasyonu yapacağız. Tanıtım Medya Başkanlığımızın görevi, iletişim yöntemlerinin hepsini kullanarak hakikati anlatmak. Teşkilat Başkanlığımızın görevi, hakikatleri 11 milyon teşkilat üyemize aktararak, vatandaşa doğru anlatılmasını sağlamak. Yaz döneminde de sahalara çıkıp gerçekleri anlatacağız” demişti. Bu sözler üzerine AK Parti milletvekilleri harekete geçti. Vatandaşlarla bir araya gelinen toplantılarda, CHP’nin algı operasyonlarına karşı doğrular anlatılacak.

Ak Parti'den 81 ile yazı

Yine, AK Parti Teşkilat Başkanlığı 81 il milletvekillerine önemli bir yazı gönderdi. Yazıda, milletvekillerinin sahadaki çalışmalarının AKBİS sistemine yüklenmesi istendi. Milletvekilleri, bu çalışmalarını 1 Temmuz itibariyle sisteme yüklemeye başladı.

Böylece hem tüm faaliyetler hem arşivleniyor hem de yapılacak çalışmalarla ilgili koordinasyon sağlanıyor. Ayrıca AKBİS’e girilen faaliyetler raporlaştırılıyor.

AK Parti kurmayları, “1 Temmuz itibariyle milletvekillerimiz il ve il dışında gerçekleştireceği tüm faaliyet ve çalışmaları AKBİS Milletvekili Faaliyet Girişi sekmesinden sisteme yüklemeye başladı. Milletvekillerimiz illerde yapacağı çalışmalarda il başkanlıklarımız ile koordineli bir şekilde hareket ediyor” dedi.

ÖNCEKİ HABERLER
Ahmet Hakan sordu: Direnen her temaslıya ters kelepçe mi takılıyor?
Ahmet Hakan sordu: Direnen her temaslıya ters kelepçe mi takılıyor?
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Kocaeli'de ayağını gazdan çekemeyince olanlar oldu! Ortalığı birbirine kattı
Kocaeli'de ayağını gazdan çekemeyince olanlar oldu! Ortalığı birbirine kattı
Rusya'da yolcu uçağı havada kaybolmuştu! 28 yolcusuyla denize düştü
Rusya'da yolcu uçağı havada kaybolmuştu! 28 yolcusuyla denize düştü
İbrahim Selim kaç yaşında evli mi eşi var mı? İbrahim Selim sevgilisi kim?
İbrahim Selim kaç yaşında evli mi eşi var mı? İbrahim Selim sevgilisi kim?
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan müsilaj temizliği açıklaması
Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun'dan müsilaj temizliği açıklaması
Adana'da üzerinde çelik yelekle yakalandı kendini böyle savundu
Adana'da üzerinde çelik yelekle yakalandı kendini böyle savundu
Genç kadından sevgilisine akılalmaz şantaj! Uygunsuz görüntülerini gönderdi
Genç kadından sevgilisine akılalmaz şantaj! Uygunsuz görüntülerini gönderdi
Covid 19 son rakamları korkunç Dünya genelinde 4 milyon can aldı
Covid 19 son rakamları korkunç Dünya genelinde 4 milyon can aldı
CHP'de kazan kaynıyor! Muhalefet kendi içinde birleşmeye başladı
CHP'de kazan kaynıyor! Muhalefet kendi içinde birleşmeye başladı