Rusya'da yolcu uçağı havada kaybolmuştu! 28 yolcusuyla denize düştü
Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirilmişti. Aramalar sonucu düştüğü bulundu.Abone ol
Rusya'da AN-26 tipi uçak ile bağlantı kesildi. AFP uçakta 28 kişinin olduğunu duyurmuştu.
Rus medyası, ülkenin doğusunda 28 kişinin bulunduğu ve hava trafik kontrolü ile teması kesilen An-26 tipi uçağın denize düştüğünün tespit edildiğini duyurdu.
AN-26 tipi yolcu uçağına ait enkaz Kamçatka bölgesinde tespit edildi.
RİA Novosti haber ajansı, yerel acil durum servislerine atıfla, ön belirlemelere göre uçaktaki yolcu ve mürettebattan hayatta kalanın olmadığını aktardı.