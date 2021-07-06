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Rusya'da yolcu uçağı havada kaybolmuştu! 28 yolcusuyla denize düştü

Rusya'da yolcu uçağı havada kaybolmuştu! 28 yolcusuyla denize düştü

Rusya’nın Kamçatka bölgesinde AN-26 tipi bir yolcu uçağıyla bağlantının kesildiği bildirilmişti. Aramalar sonucu düştüğü bulundu.

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Rusya'da AN-26 tipi uçak ile bağlantı kesildi. AFP uçakta 28 kişinin olduğunu duyurmuştu.

Rus medyası, ülkenin doğusunda 28 kişinin bulunduğu ve hava trafik kontrolü ile teması kesilen An-26 tipi uçağın denize düştüğünün tespit edildiğini duyurdu.

AN-26 tipi yolcu uçağına ait enkaz Kamçatka bölgesinde tespit edildi.

RİA Novosti haber ajansı, yerel acil durum servislerine atıfla, ön belirlemelere göre uçaktaki yolcu ve mürettebattan hayatta kalanın olmadığını aktardı.

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