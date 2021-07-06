Ahmet Hakan sordu: Direnen her temaslıya ters kelepçe mi takılıyor?

BBP Ordu Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün ters kelepçe il gözaltına alınmasıyla ilgili tartışma sürüyor. Muhalefet 'iktidarı eleştirdiği için ters kelepçe takıldı' iddiasında. Resmi açıklamalar ise, "Temaslı olduğu halde direndiği için ters kelepçe takıldığı" yönünde. Akıllardaki o soruyu ise Ahmet Hakan sordu...

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Türkiye iki gündür BBP Ordu İl Kadın Kolları Başkanı Fatma Yümlü'nün işyerinde müşterilerinin önünde ters kelepçe takılarak gözaltına alınmasını tartışıyor. Hürriyet Yayın Yönetmeni Ahmet Hakan ise akıllardaki o soruyu köşesine taşıdı. İşte Hakan'ın yazısının ilgili bölümü:

Direnen her temaslıya ters kelepçe mi takılıyor?

Büyük Birlik Partisi’nin Ordu Kadın Kolları Başkanı iktidarı eleştirdi diye ters kelepçeyle gözaltına alındı.

İddia buydu.

Valilik açıklama yaptı: Hayır! İktidarı eleştirdiği için değil. Temaslı olduğu halde karantinaya alınmaya direndiği için ters kelepçe takıldı.

İyi de temaslı olduğu halde direnene ters kelepçe takmak da neyin nesi? Böyle olunca olay normalleşiyor mu yani?