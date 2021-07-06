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Zonguldak Ereğli Belediye Başkanı açıkladı: Aşı olmayanları asla oraya sokmam

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Zonguldak Ereğli Belediye Başkanı açıkladı: Aşı olmayanları asla oraya sokmam

ZONGULDAK'ın Ereğli ilçe Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Ereğli halkına aşı çağrısını yineleyerek “Aşı olmayanları yaptığımız Gençlik Şöleni’ne, toplu eğlencelere almayacağız” dedi.

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Kdz. Ereğli Belediye Başkanı Halil Posbıyık, Barış Plajı’nda yapılan Yüzme Havuzu, Aqua Park ve Barış Plajı ile Dostluk Mesire Alanı arasında halka açılacak olan koyda yapılan çalışmaları yerinde inceledi. Belediyedeki ilgili tüm birimlerle Barış Plajı’nda toplantı yapan Başkan Posbıyık, hazırlıkların Kurban Bayramı’na kadar tamamlanması talimatını verdi.

12 Temmuz’da Aqua Park’ın kurulmasına başlanacağını açıklayan Posbıyık "İnanılmaz bir alan çıktı ortaya. Taş duvar, parke, beton gibi kaba çalışmalar bitmek üzere. Bitki örtüsünün hakim olduğu gölgelik alanlarıyla kumsalı olan nefis bir yer ortaya çıktı. 12 Temmuz’dan itibaren Aqua Park kurulmaya başlanacak. Bugün ekiplerin tümünü buraya getirdim. Herkes kendi alanıyla ilgili baksın en geç Temmuz 17’de açılış yapalım, yeni yerimizi de tanıtalım istiyoruz. Yüzme havuzunun işleri tamamlanmak üzere, çok az bir iş kaldı. Aqua Park’ın montajı da başlıyor 12’sinde. Hemen onun yanında kum voleybolu için sahamız hazırlandı. Bu bölümde yeni kafeler ve tuvaletler de yapalım istiyoruz." dedi. 


“Aşı olmayanları toplu eğlencelere almayacağız”
Ereğli halkına aşı olmaları konusunda çağrısını yineleyen Başkan Posbıyık açıklamasında, “İnşallah sonbaharda burada bir gençlik şöleni yapacağız. Tabii bunun için önce herkesin aşı olması lazım. O güne kadar Ereğli’de aşıların bitmesini bekliyoruz. Aşı olmayanları gençlik şölenine almayacağız. Kapılarda sağlıkçılar olacak. Güvenlikçiler olacak. Bir kez daha söylüyorum aşısını olmayan sadece kendisine kötülük yapmıyor. Bize de kötülük yapıyor, diğer insanlara da kötülük yapıyor. Yarın toplu eğlenceler yaptığım zaman aşı olmayanları asla oraya sokmam. Çünkü onlar topluma zarar verecekler. Aşı olmayan bir kişi pozitifini diğer insanlara dağıtır, bu günahın, vebalin altına asla girmem. Onun için eğlence alanlarına insanların aşı olup olmadığını kontrol edip öyle alırız. O bakımdan bütün gençlere, hemşehrilerime sesleniyorum. Lütfen Ereğli’de aşısız insan kalmasın” ifadelerini kullandı.

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