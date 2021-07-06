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Terim'in yüzünü güldüren transfer! PSV maçında sahada

Terim'in yüzünü güldüren transfer! PSV maçında sahada

Gedson Fernandes'le uzun süre önce anlaşan G.Saray, Portekizli yıldızın kulübü Benfica ile satın alma opsiyonu üzerindeki pürüzleri giderdi.

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Galatasaray 'da transfer çalışmaları devam ediyor. Aytaç Kara ve Alpaslan Öztürk'ü kadrosuna katan Sarı Kırmızılı ekip, 3. imzayı Gedson Fernandes'e attıracak. Ara transferin son günü 500 bin euro'ya kiralanan ve özellikle ligin final haftalarına damgasını vuran 22 yaşındaki orta saha, önümüzdeki sezon da kiralık olarak Galatasaray forması giyecek.

Pürüzler giderildi
Fatih Terim'in, "Devam etmeli" raporunu verdiği Portekizli orta saha için çalışmalarını sürdüren Sarı Kırmızılı ekip yönetimi, Benfica ile kesin olarak anlaşmaya vardı. Portekiz temsilcisi ile satın alma opsiyonu üzerindeki pürüzleri giden Aslan, kısa süre içerisinde transferi resmen duyuracak.

Teknik patron Fatih Terim'in araya girerek eski öğrencisi Rui Costa ile görüşmesi, pazarlık sürecinde etkili oldu. 

PSV Eindhoven maçında sahada
22 yaşındaki Portekizli orta saha Gedson Fernandes, yeni sezon öncesi Galatasaray'ın en önemli takviyelerinden biri olacak. Galatasaray, 22 yaşındaki orta sahayı UEFA'ya bildirilecek listeye ekleyecek ve Gedson, Şampiyonlar Ligi 2. ön eleme turunda 20 Temmuz’da Hollanda ekibi PSV Eindhoven’la oynanacak ilk maçta sahada olacak.

18 maçta 1 gol, 2 asist
Geçen sezon devre arasında Galatasaray'a kiralık olarak katılan Portekizli, Süper Lig’de 17 maçta forma şansı bulurken 2 asist yapmıştı. Fernandes, Ziraat Türkiye Kupası’nda ise çıktığı 1 maçta 1 gol atma başarısı gösterdi.

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