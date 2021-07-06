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TMSF'den bir yeniden satış ilanı Resmi Gazete yayımlandı

TMSF'den bir yeniden satış ilanı Resmi Gazete yayımlandı

TMSF, ilk olarak 3 Şubat'ta satışa sunduğu Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü'nü yeniden satışa çıkardı.

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Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayınlanan ilana göre, Ticari ve İktisadi Bütünlük için 3 Şubat'ta öngörülen muhammen bedel 12 milyon 600 bin liradan 19 milyon liraya yükseltildi.

Tasarruf Mevduatı Sigorta Fonu'nun (TMSF), açtığı ihaleye 2 Ağustos'a kadar teklif verilebilecek.

Satışa çıkarılan taşınmaz Sakarya, Arifiye'de

Özlem Çelik Ticari ve İktisadi Bütünlüğü, Sakarya, Arifiye'de 5 bin 614 metrekare alanlı, bina ve arsası, 3 bin 246 metrekare alanlı, iki katlı nitelikli taşınmaz ile bu fabrikada bulunan makine, ekipman, demirbaş ve taşıtlar ile markalar, faydalı model ve endüstriyel tasarımlardan oluşuyor.

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