Abdülkadir Selvi: Psikolojik savaş yaşanıyor amaç Erdoğan'ı tasfiye etmek

Abdülkadir Selvi yaşananların Erdoğan'ı tasfiye etmek olduğunu söyleyerek, psikolojik savaş yaşandığını iddia etti.

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Siyasette son günlerde yaşanan çalkantılı günler için "Psikolojik savaş yürütülüyor" diyen Hürriyet yazarı Abdülkadir Selvi amaçların Erdoğan'ı tasfiye etmek olduğunu yazdı.

Selvi, bugünkü köşe yazısında Türkiye'de yaşananlara bir ad koy denilse hiç tereddüt etmeden, “Psikolojik savaş yürütülüyor” diyeceğini söyledi.

“Kimse aklımızla alay etmesin” diye devam eden Hürriyet yazarı şu görüşleri savundu:

Algı operasyonları yetmedi şimdi devreye psikolojik savaş unsurlarını soktular. Önce bir yalan haber ortaya atıyorlar. Sonra daha büyük bir yalan haber atıyorlar. “AKP’li kaynaklardan aldığımız bilgiye göre” diye bir şey ekliyorlar. Sosyal medyada TT yapıyorlar, TV programlarında saatlerce tartışıyorlar. Sonra o haber yalan çıkıyor. Ama dünyanın en doğru haberlerini vermişler gibi yeni bir yalan haberin daha peşine düşüyorlar.

Psikolojik savaşın unsurlarının sahaya sürüldüğünü savunan Selvi, şunları yazdı:

Kimi gece yarısı kabineyi değiştiriyor. Kimi İçişleri Bakanı’nı istifa ettiriyor. Kimi AK Parti milletvekillerini isyan ettiriyor. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar. Bir süredir Türkiye kritik bir eşikte diyorum. Ya Türkiye’yi 90’lı yıllara çekmek isteyenler kazanacak ya da demokrasi güçleri diyorum. Ya demokrasi güçleri kazanacak ya da kaos tellalları diyorum. Bu işin hedefinde 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimleri var.

Amaçları Erdoğan’ı tasfiye etmek. Onun için her türlü enstrümanı devreye sokuyorlar. Özellikle de AK Parti üzerinde oynuyorlar. Cumhurbaşkanı Erdoğan, AK Parti milletvekilleriyle istişare toplantıları yapıyor. Bakanlarla kabine toplantısı gerçekleştiriyor. Toplantılarda bir uyum ve sinerji ortaya çıkıyor. Ama bir de bakmışsınız ki, milletvekilleri isyan ettirilip, bakanları istifa ettiriyorlar. Ama toplantıda öyle bir şey yok. Zaten bir süre sonra haberleri yalan çıkıyor. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Bitlis’te 2015 rakımda Gazi Tepe Üs Bölgesi’ni ziyaret ediyor, onlar internetten bakanı istifa ettiriyorlar. Bunu neden yapıyorlar? Çünkü psikolojik savaş yürütüyorlar. Çok abartmaya başladılar. Artık bu işin bir proje olduğu anlaşılmaya başlandı. Yalan habere, algı operasyonlarına, psikolojik savaşa ne kadar çok abanırlarsa o kadar iyi oluyor. Millet tehlikenin farkına varıyor.

İki şeyi hesap etmiyorlar.

1- Milletin feraseti harekete geçerse, onların algı operasyonları ters teper.

2- Erdoğan faktörü. Cumhurbaşkanı Erdoğan, 90’lı yılların liderleri gibi değil. Krizlere teslim olan değil, krizleri teslim alan bir lider. Şimdiye kadar bu tür operasyonları boşa çıkarmış bir lider.