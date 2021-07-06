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Rize'de görenler paniğe kapıldı: Çok şükür korkulan değilmiş

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Rize'de görenler paniğe kapıldı: Çok şükür korkulan değilmiş

RİZE’de vatandaşların denizin üzerinde görerek müsilaj sanılan katman dalgadan kaynaklı kabarcık çıktı.

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Gündemde olan Marmara Denizi'ndeki müsilaj nedeniyle korkan Rizeliler denizin üzerinde gördükleri katmanlar nedeniyle panik yaşıyor. Dün Rize’de etkili olan sağanak yağış nedeniyle oluşan dalgadan kaynaklı köpükler yine müsilaj sanılarak yetkilere haber verildi. Yetkilerin durumu inceledikten sora vatandaşlara verdiği ‘Dalgadan kaynaklı köpük’ cevabı ise Rizelilerin içini ferahlattı.

Rize Sahili’nde esnaflık yapan Ömer Kaya ilk gördüklerinde panik yaptıklarını ancak incelemenin ardından paniğe gerek olmadığını gördüklerini dile getirerek “Marmara’da ki olayı duyunca bizde endişelendik. Sahil esnafıyız ve sürekli iş yapıyoruz. Dedik bakalım nedir diye ama dalgadan oluşan aşırı köpüklenmeymiş. Müsilaj ile alakası yokmuş ama sağ olsun yetkiler geldi baktılar. Sabah daha yoğundu ama şimdi öyle değil. Çok şükür korkulan değilmiş” ifadelerini kullandı.
Rizeli Hüsnü Yunus Metin ise “Müsilaj olduğundan korktuk ama buranın sahipleri aradılar hemen yetkilileri. Meğer müsilaj değilmiş, kirlilikten kaynaklı köpüklenmeymiş. Müsilaj olmadığı için sevindik ama tabii ki kirlikten dolayı yine huzursuzuz” dedi.

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