Merkez Bankası'ndan 'enflasyon neden yükseldi? raporu

TCMB Haziran ayına ilişkin fiyat gelişmeleri değerlendirmesini yayımladı. Değerlendirmede tüketici enflasyonuna en belirgin katkının gıda grubundan geldiği ifade edildi. Değerlendirmede üretici enflasyonuna da dikkat çekildi ve tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların güçlenerek devam ettiği vurgulandı.

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Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, Haziran ayı enflasyon verilerine ilişkin değerlendirmesinde , tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların güçlenerek devam ettiğini belirtti.

Merkez Bankası'nın Haziran ayı fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde enflasyondaki yükselişin gıda ve temel mal gruplarından kaynaklandığı, enerji ve hizmet gruplarında yıllık bazda gerileme kaydedildiği belirtildi.

TCMB'nin değerlendirmesine göre tüketici enflasyonundaki yükselişe en belirgin katkı gıda grubundan gelirken, fiyat artışları alt gruplar geneline yayıldı, kırmızı et ve et ürünlerindeki artış dikkat çekti.

Enflasyonda normalleşme etkisi

Merkez Bankası değerlendirmesinde Mayıs ayındaki kapanma sonrasındaki kontrollü normalleşme sürecine de vurgu yaptı.

Değerlendirmede normalleşme ile birlikte bu dönemde bazı sektörlerde yukarı yönlü fiyat hareketlerinin izlendiği belirtildi. Hizmet yıllık enflasyonu kademeli normalleşme sürecinin başta lokanta ve oteller olmak üzere bazı alt kalemler üzerindeki yukarı yönlü etkisine rağmen bir miktar yavaşladı.

Buna ek olarak, döviz kuru gelişmelerinin yansımaları ve emtia fiyatlarındaki birikimli artışlara istinaden temel mal grubunun yıllık enflasyonunun yükseldiği ifade edildi.

Üretici enflasyonu baskısı

Türk lirası cinsinden petrol fiyatlarındaki gelişmelere karşın eşel mobil sisteminin sınırlayıcı etkisi sürmüş, bu dönemde enerji fiyatları yıllık enflasyonu baz etkisiyle geriledi.

Merkez Bankası'nın değerlendirmesine göre üretici fiyatlarındaki artış eğilimi enerji ve ara malları fiyatları öncülüğünde devam etti. tüketici fiyatları üzerindeki üretici fiyatları kaynaklı baskıların güçlenerek devam ettiği vurgulandı

Üretici-tüketici enflasyonu makası endeks zirvesine yükselmişti

Tüketici fiyatları Haziran ayında bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 17,53 artış kaydetti. Böylelikle yıllık enflasyon Mayıs 2019'dan bu yana en yüksek seviyeye yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu'nun açıkladığı verilere göre tüketici fiyatlarında aylık artış yüzde 1,94 olarak kaydedildi.

Haziran'da yıllık çekirdek enflasyon ise yüzde 17,47 oldu.

TÜİK verileri Haziran ayında üretici fiyatlarındaki yükseliş ivmesinin hız kesmeden devam ettiğini gösterdi. Buna göre üretici fiyat endeksi Haziran'da bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 42,89 oldu. Böylelikle üretici enflasyonu ile tüketici enflasyonu arasındaki fark da zirveye yükseldi.

Üretici fiyatlarında bir önceki aya göre ise yüzde 4,01'lik artış izlendi.