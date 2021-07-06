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Adana'da kocası kıskanınca bıçaklayıp öldürdü! Tişörtteki mesaj şaşırttı

İhlas Haber Ajansı
İhlas Haber Ajansı
Adana'da kocası kıskanınca bıçaklayıp öldürdü! Tişörtteki mesaj şaşırttı

ADANA’da kocasının kıskanması yüzünden çıkan tartışmada onu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan kadının tişörtünde İngilizce “Sadece ben kendi hayatımı değiştirebilirim” yazması dikkat çekti.

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Çukurova ilçesine bağlı Yurt Mahallesinde 30 Haziran Çarşamba günü rezidansta iddiaya göre, geri dönüşüm işi yapan Okan Erdeve (47), sabah saatlerinde 1 çocuğunun annesi eşi İzel Erdeve’yle (27) kıskançlık yüzünden tartışmaya başladı. İzel Erdeve, kocasını göğsünden bıçakla yaraladı. Genç kadın, 112 acil sağlık ekiplerine haber verdi. Okan Erdeve, kaldırıldığı hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. İzel Erdeve, eşini öldürdüğü iddiasıyla Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Erdeve cinayet işleme kastının olmadığını eşinin kendisini telefonda sosyal medyaya çok giriş yaptığı için “kimle görüşüyorsun” diye kıskanıp darp ettiğini bu nedenle de çıkan tartışmada mutfaktan kendini korumak için bıçak aldığını, kocasının üzerine gelince bıçaklandığını söylediği öğrenildi. Erdeve ifadesinin ardından çıkarıldığı mahkemece tutuklanmıştı. Erdeve adliyeye sevk edilirken tişörtündeki İngilizce, “Sadece ben kendi hayatımı değiştirebilirim” yazısı dikkat çekti. Erdeve ailesinden geriye bir kız çocuğu kaldı.

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