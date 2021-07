Gaziosmanpaşa'da gençler bu imama bayıldı okuldan çıkan soluğu camide alıyor

“Gençler namaza gelin demiyorum”

Gençleri namaza çağırmadan kendiliğinden geldiklerini anlatan İmam Yılmaz, “Bu sporu yapmam büyükler tarafından pek hoş karşılanmadı ama gençler bayıldı.’ Hocam biz böyle imam istiyoruz’ dediler. Çünkü sahada aktif, onlar gibi düşünüp hayata bakıyorum. Bu sporcu kimliği çok önemli bu onlarda etki ediyor. Camilerimiz artık klasik halde olmaktan çıkmalı. Camiler gençlerimiz için cazibe merkezi haline gelmeli. Diyanetimiz, İstanbul Müftülüğümüz ve ilçe müftülüğümüz bu konuda çok gayretli. Her camide artık bir gençlik merkezi planı var. Güzel bir hizmet var ve biz bu hizmeti daha ileriye yani burası boks salonu yarın ise bunu farklı alanlara kaydırıp her türlü imkanı değerlendirerek gençlerimize daha iyi dokunma adına başka planlarımızda var. Gençler namaza gelin demiyorum. Onlar o görmüş oldukları o güzellik zaten onları oraya getiriyor. Her camide bunun olmasını temenni ediyorum” dedi.