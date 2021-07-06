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Trump'a bir darbe de kendi kurduğu sosyal ağdan! Saldırıya uğradı

Trump'a bir darbe de kendi kurduğu sosyal ağdan! Saldırıya uğradı

Eski ABD Başkanı Donald Trump, başta Facebook, Twitter, Instagram gibi sosyal ağlardan yasaklanınca kendi sosyal ağını kurmuştu ancak ona da siber korsanlar saldırdı.

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Eski ABD Başkanı Donald Trump, gerçek hayatta verdiği röportajlardaki sivri dilliliğini sosyal medyada da sürdürüyor. Geçtiğimiz dönemlerde KongreBinası'na yapılan saldırıların ardından çarpıcı açıklamalarda bulunan Trump, başta Facebook ve Twitter olmak üzere hemen hemen tüm sosyal platformlardan yasaklanmıştı. Ardından Gettr isimli kendine özel bir sosyal iletişim ağı da kurdu. Son gelen bilgilere göre Gettr siber saldırganlar tarafından ele geçirildi. Hatta Trump'ın kendi profil ismi de değiştirildi.

Yeni kurulan sosyal ağda Twitter'dakine benzer bir doğrulanmış hesap sistemi mevcut. Fakat gerçekleştirilen siber saldırıyla birlikte onaylanan hesaplar da saldırının kurbanı oldu. Bu isimler arasında Trump'ın sözcüsü Jason Miller ve eski ABD Dışişleri Başkanı Michael Pompeo da yer alıyor.

Siber saldırganlar, sosyal ağda '@JubaBaghdad buradaydı'şeklinde bir mesaj da bıraktı. Ayrıca Trump sosyal ağının bu şekilde etkisiz hale getirmenin epey basit olduğu ve güvenlik seviyesinin düşük olduğu da belirtildi.

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