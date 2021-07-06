Fenerbahçe'de Pereira ilk idmana çıktı açıklamaları dikkat çekti

Fenerbahçe Teknik Direktörü Vitor Pereira, dün 5 sezon sonra sarı-lacivertli takımın başındaki ilk çalışmasına çıktı. Antrenman öncesinde takımla toplantı yapan Pereira, şampiyon olmaya geldiğini söyledi. İdmandaki atmosferin fazlasıyla olumlu olduğu görüldü. Öte yandan dün birlikte fotoğrafları paylaşılan Pereira İle Caner'in aralarında geçen diyalog ortaya çıktı.

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Fenerbahçe'nin yeni teknik direktörü Vitor Pereira'nın mesaisi dün resmen başladı. Düzce yolculuğu öncesi oyuncularla kahvaltıda bir araya gelen Portekizli çalıştırıcı, akşam ise Topuk Yaylası'ndaki ilk antrenmanla işbaşı yaptı.

Futbolcularla sahada kısa süreli toplantı yapan Pereira, kendi metodunu da uyguladı ve takımını hemen topla buluşturdu. Sarı-lacivertliler, dar alanda 4 minyatür kaleli maçlarla ilk idmanı tamamladı. 5 yıl sonra Fenerbahçe'ye geri dönen Pereira, oyuncularla çabuk kaynaşırken, tecrübeli teknik adamın pozitif ve neşeli tavırları dikkat çekti.

Caner ile Pereira'nın ilk diyaloğu: Bu arada F.Bahçe'deki ilk döneminde araları bozulan Pereira ile Caner Erkin buzları eritti. Deneyimli çalıştırıcı, 32 yaşındaki yıldıza, "Sen hiç yaşlanmıyor musun?" diye takıldı. Tecrübeli oyuncu "Hocam sen de hiç değişmemişsin" yanıtını verdi. 2015-16 sezonunda G.Saray derbisi öncesi kadroya alınmayan Caner, hocasıyla tartışmış ve sezon sonu takımdan ayrılmıştı.

Her şeyle ilgilendi

Pereira ilk idmanında malzemecilere ve yardımcılarına iş bırakmadı. Kukaları tek tek yerlerine dizdi, minyatür kaleleri kendi elleriyle yerleştirdi. Her şeyin kusursuz olması için çalıştı.

"Sizler olmadan başaramam"

Fenerbahçe Teknik Direktörü Pereira, 20 Temmuz'a kadar sürecek Düzce Topuk Yaylası Kampı'nın ilk idmanı öncesi oyuncularına kısa bir konuşma yaptı. Portekizli hoca, "Buraya yarım kalan işi tamamlamaya geldim. Taraftara şampiyonluk borcum var. Bunu sizin katkınız olmadan başaramam. Size güveniyorum" dedi.

"Beyler iyi şanslar"

Fenerbahçe'deki ilk döneminde de basınla arası iyi olan Portekizli, Topuk Yaylası kampını takip eden gazetecilere yakın ilgi gösterdi. Sahaya çıktığında basının olduğu tarafa doğru elini kaldırıp İngilizce, "Beyler iyi şanslar" diye seslendi.

Pereira'nın basına yaptığı açıklama

Fenerbahçe’nin çok büyük bir kulüp olduğunu belirten Pereira kendisi için burada olmanın büyük bir zevk olduğunu dile getirirken, geçen dönemde şampiyon olamadıklarını ama bu defa hep birlikte kulübe olan bağlılıkları ile başarmak istediklerini, bunun da lafla değil çalışarak olacağını söyledi.

Pereira, "İstanbul harika bir şehir ama ben buraya gezmeye gelmedim, şampiyon olmaya geldim ve olacağım” şeklinde konuşurken, koyduğu disiplin kurallarına da herkesin uymak zorunda olduğunu oyuncularına söyledi.

Takım içi iletişime çok önem verdiğini oyuncularına anlatan Portekizli Teknik Adam, “Ne probleminiz olursa direkt gelin bana söyleyin, ben de sizinle ilgili öyle yapacağım” şeklinde konuştu.

Portekizli teknik adam sözlerine şöyle sürdürdü:

“Hepiniz çok kaliteli, ünlü oyuncularsınız ama bunu kanıtlayacağınız yer burası yani saha. Sizleri geliştirmek için ben ve ekibim buradayız. Disiplinli olacağız, kurallarımızdan taviz vermeden, çok isteyerek, tutkumuzla kazanacağız”