Mahsun Kırmızıgül evlilikleri kaç kere evlendi çocukları kaç tane?

Müzik kariyerine ara vererek sinema sektörüne giren Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmur Kırmızıgül gittiği bir mekanda olay çıkardı. Bu gelişmenin ardından Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül merak edildi. Peki kimdir Mahmut Kırmızıgül annesi Gölgem Bazencir kimdir, Mahsun Kırmızıgül ilk eşi ve evlilikleri

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52 yaşındaki Mahsun Kırmızıgül'ün ilk eşi Gölgem Bazencir'den olan oğlu 28 yaşındaki Mahmut Kırmızıgül geçtiğimiz gece bir mekanda olay çıkardı. Bu magazin basınına düşen olayın ardından Mahmut Kırmızıgül merak konusu oldu. Peki Mahsun Kırmızıgül'ün oğlu Mahmut Kırmızıgül kimdir, ne iş yapıyor? İşte Mahsun Kırmızıgül evlilikleri ve çocukları...

Mahsun Kırmızıgül’ün 28 yaşındaki oğlu Mahmut Kırmızıgül, önceki akşam gittiği bir mekânda kavgaya karıştı.

Brüksel güzeli, şarkıcı ve oyuncu Ayşe Akın o gün Tufan Doğan’la nişanlandı. Nişan töreninin ardından çift, Nişantaşı’ndaki bir mekâna gitti. Bir ara Tufan Doğan ve Ayşe Akın, lavaboya gidecekken önlerine aynı mekânda eğlenen Mahmut Kırmızıgül çıktı.

Eskiden tanıdığım biri: Kırmızıgül, önceden tanıdığı Ayşe Akın’ın yanağını okşadı. Akın, Doğan’a “eskiden tanıdığım biri” diyerek oradan uzaklaştı. Bir süre sonra soluğu Mahmut Kırmızıgül’ün yanında alan Tufan Doğan, Kırmızıgül’ün yakasına yapışıp “Sen kimsin” diye sordu.

“Ben Mahsun Kırmızıgül’ün oğluyum” deyince, Tufan Doğan bar taburesi üzerinde oturan Mahmut Kırmızıgül’e tokat attı ve sandalyeden düşürdü. Araya mekân çalışanlarının girmesiyle olayın yatıştırıldığı iddia edildi.

Mahsun Kırmızıgül kimdir: 1980 yılında müzik çalışmalarına başlayan Mahsun Kırmızıgül amatörce 8 albüm yaptı. Profesyonel anlamda ilk albümü “Alem Buysa Kral Sensin” le 1993'te müzik dünyasına bomba gibi düştü ve listelerin zirvesine oturdu. 1994' ün ikinci yarısında Prestij Müzik şirketine Hilmi Topaloğlu ve Burhan Aydemir' den sonra üçüncü ortak olarak girdi.

Ve yapımcı olarak da müzik sektörü içindeki yerini aldı. 1998 Kral Tv Video Müzik ödüllerinde halkın verdiği oylarla üç ayrı dalda ödül aldı. Mahsun Kırmızıgül, “Güneşi Gördüm” filminde, sosyal ve ekonomik sıkıntılar yüzünden başka ülkelere iltica edenlerin dramını anlattı. Mahsun Kırmızıgül 1998 yılında Bade İşçil ile birlikte olmaya başladı.

2005 yılında ayrıldılar. Ardından 2,5 yıl birlikte olduğu çello sanatçısı Mine Cangal ile 2011 yılında nişanlandı, 2011 yılında ayrıldılar. 2010 yılında Mahsun Kırmızıgül’ün senaryosunu yazıp yönettiği “New York'ta Beş Minare” adlı sinema filminde başrollerde Haluk Bilginer, Mustafa Sandal, Mahsun Kırmızıgül, Robert Patrick, Gina Gershon, Danny Glover rol almıştır. 1 Ocak 2015 tarihinde vizyona giren, senaryosunu yazıp ve yönetmenliğini Mahsun Kırmızıgül'ün yaptığı "Mucize" adlı sinema filminde Talat Bulut başrolde olarak bir öğretmeni canlandırırken Mahsun Kırmızıgül, Mert Turak, Erdem Yener, Büşra Pekin ile birlikte rol aldı.

Mahsun Kırmızıgül'ün 1989 yılında Gölgem Hanım’la yaptığı ilk evliliğinden Mahmut (d.1993) adında bir oğlu var. Mahsun Kırmızıgül 14 Şubat 2016 tarihinde avukat Ece Binay ile Amerika'nın Los Angeles kentinde evlendi.

Lavin (d.Mayıs 2016) adında bir kızı vardır. 2016 yılında Mahsun Kırmızıgül‘ün yazıp yönettiği "Vezir Parmağı" adlı sinema filminde, Peker Açıkalın, Altan Erkekli, Ali Sürmeli, Selim Bayraktar, Orçun Kaptan, Levent Sülün, Rana Cabbar, Metin Yıldız, Talat Bulut, Cihat Tamer, Nuri Alço, Muhammed Cangören, Hayrettin Onur Karaoğuz’un yanı sıra Ece Uslu, Yasemin Yalçın, Gülben Ergen, Derya Şensoy, Meral Çetinkaya, Aydan Burhan, Güner Özkul, Suna Selen, Defne Yalnız gibi ünlü isimlerde rol aldı.