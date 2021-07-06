HDP'li Sibel Yiğitalp'den İYİ Partili Koray Aydın'a: Irkçılığınızda boğulun

İYİ Partili Koray Aydın'ın, "Görüşmediğimiz tek parti HDP" açıklamasına HDP'den çok sert yanıt geldi. HDP'li Sibel Yiğitalp, "Irkçılığınızda boğulun" dedi.

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HDP ile İYİ Parti arasındaki kavgalara yenisi eklendi.

İYİ Parti Genel Başkan Yardımcısı Koray Aygün, geçtiğimiz gün yaptığı açıklamada, "Bütün partilerle diyalog halindeyiz. Şu ana kadar görüşmediğimiz tek parti HDP. Hangi amaçla görüşmediğimizi de açıkladık" dedi.

Aydın'ın sözlerine HDP'den sert tepki geldi. HDP'li Sibel Yiğitalp, "Irkçılığınızda boğulun" paylaşımı yaptı.

"Aklınıza ihtiyacımız yok''

İYİ Parti ve HDP arasında Cumhurbaşkanlığı adaylığı konusunda da geçtiğimiz ay bir tartışma yaşanmıştı. 2019 yerel seçimlerinde ittifak yaptıkları HDP'nin, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde ayrı aday çıkarmasını tavsiye eden İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener’e HDP’li Ebru Günay, "Bir muhalefet partisi genel başkanı kalkmış HDP’ye aday çıkarması konusunda akıl veriyor. Öncelikle sizin aklınıza ihtiyacımız yok" cevabını vermişti.