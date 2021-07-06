MHP lideri Devlet Bahçeli'den grup toplantısında Kılıçdaroğlu'na Tosuncuklu gönderme

MHP lideri Devlet Bahçeli MHP Grup Toplantısı’nda Kılıçdaroğlu için fezleke çağrısında bulundu. "Tosuncuk nasıl bedel ödüyorsa Kılıçdaroğlu da ödesin" diyen Bahçeli Akşener ile ilgili de konuştu.

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Milliyetçi Hareket Genel Başkanı Devlet Bahçeli partisinin grup toplantısında konuştu. Bahçeli konuşmasına Tarkan rolüyle hafızalara kazınan Kartal Tibet'i anarak başladı. Kılıçdaroğlu'na Tosuncuklu gönderme yapan Bahçeli dosyasının genel kurula gelmesini istedi.

Bahçeli'nin gündeminde Süleyman Soylu da vardı. Soylu için "Kim demiş kimsesiz diye?" diyen Bahçeli "Vatan ve millet sevgisiyle görevini yerine getiren mert bir devlet adamıdır." şeklinde konuştu.

Bahçeli'nin konuşmasından satır başları:

Milletimizin değerleri ile mündemiç derin tarihi, kültürel birikimi sosyal ve ekonomik değişmeleri sinema vasıtasıyla toplumun geniş kesimlerine ulaştırmak mümkün ve muhtemeldir.

Zillet ittifakıyla ayrıyız uzağız, gece başka gündüz başka değiliz. Kendi ayıplarının hamalı olanlar başkalarının kusurlarıyla uğraşıyor.

İstanbul Sözleşmesi'nin çarpıtılması, kanala saldıranlar, Katar yalanları Türkiye'yi zor duruma sokmaya yönelik taktik adımlardır.

Tosuncuk nasıl bedel ödüyorsa Kılıçdaroğlu da ödesin

Kılıçdaroğlu çıkmış, beni hapse atmak istiyorlar, diyor. Kılıçdaroğlu hakkındaki fezleke detaylarından bahsetmiyor.

Kılıçdaroğlu hangi sözlerinin ve eylemlerinin kanunlarla çeliştiğini düşünsün. TBMM'de bekletilen fezlekelerin bir an evvel genel kurula getirilmesi ve şüpheli milletvekillerinin dokunulmazlıklarının kaldırılması gerekmektedir.

Kılıçdaroğlu bir ara yollara düşüp adalet diyordu, akılsız başın çilesini ayaklar çekiyordu. İşte fırsat çıksın mahkeme karşısına versin hesabı. Tosuncuk nasıl bedel ödüyorsa Kılıçdaroğlu da ödesin. Söz veriyorum ilk kez CHP'ye destek vereceğiz.

HDP'li vekillerin fezlekeleri neden gecikmektedir? Bu kapsamda TBMM Başkanı'nı göreve davet ediyorum. Anayasa Mahkemesi Ömer Faruk Gergerlioğlu'nun tahliyesini istemektedir. Söz konusu karanlık şahsın hak ihlali olduğuna Anayasa Mahkemesi karar vermiştir. Terör propagandası ne zamandan beri hak ihlali oluyor? Dağdaki terörist için de hak ihlali kararı verecek midir? Ne hakkı neyin ihlali? Hainin hakkı mı oluyormuş? Kahramanın hakkı ne olacak peki?

Akşener'e: Devşirme siyasetçi

İP Başkanı bizim ve AK Parti'nin HDP'yi şeytanlaştırdığını söylemiştir. Bu bayan HDP'nin zaten şeytan olduğunu bilmiyor mu? Şeytana şeytan demek sevaptır. İP'in HDP'nin dibinde ne işi vardır?

İP Başkanının ya ne dediğini kulağı duymuyordur. Bu devşirme siyasetçi televizyon ekranında 31 Mart seçimlerine giderken Sayın Cumhurbaşkanının Kürtlere toptan terörist dediğini iddia etmiştir. Halkı kin ve nefrete kışkırtarak suç işlemiştir. Aynı üslup PKK ve FETÖ üslubudur. Kürt kardeşlerimize kimsenin en ufak incitici ithamı olmamıştır. Kürtten terörist olmaz. Diyen varsa bu milletin evladı olamaz. Diyen varsa vatan hainidir.

Kim demiş Soylu yalnız diye?

Bilhassa terörle mücadele alanında ismini altın harflerle yazdıracak İçişleri Bakanımız Sayın Süleyman Soylu'ya yapılan itibar suikastlerini, siyasi linç girişimlerini, zulme varan isnatları kaygıyla izlediğimizi asla kabul etmediğimizi tarihe not olarak düşmek istiyorum. Kim demiş Soylu yalnız diye, kim demiş kimsesiz diye? Vatan ve millet sevgisiyle görevini yerine getiren mert bir devlet adamıdır.