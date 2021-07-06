Seçim anketlerinde AK Parti oyunu büyük çapta koruyor Fehmi Koru sebebini yazdı

AK Parti'nin oyunu büyük ölçüde koruduğunu yazan Fehmi Koru'ya göre AK Parti tabanı, muhalifler geldiğinde huzurunun şimdikinden daha fazla bozulacağını sandığından yerini terketmeyi düşünmüyor. Koru, ayrıca AK Parti'den ayrılarak parti kuran liderlere tavsiyelerlerde bulundu.

Abone ol

Seçim anket sonuçları gündemdeki yerini koruyor. Güvenilir kurumlardan Metropoll'un son araştırması köşe yazarlarının da ilgisini çekti.

Deva Partisi'ne yakınlığıyla bilinen ve Abdullah Gül'ün yakın dostu Fehmi Koru, anket sonuçlarını köşe yazısına taşıdı ve AK Parti'nin bunca yıpranmaya karşı neden oyunu büyük ölçüde koruduğunu sorguladı.

"Bizde bunların hiçbiri olmadı"

Alternatif medya ve Sedat Peker videolarına değinen Koru, "Son iki ay içerisinde kamuoyunun dikkatine sunulan vahim ifşaatlar başka bir demokratik ülkede yaşansa siyasi sistemde çalkantılar meydana getirir, sorgulamalar başlatır, istifalara yol açardı. Bunun sonucu olarak eğilimlerde ciddi kaymalar görülürdü. Bizde bunların hiçbiri olmadı." diye yazdı.

Cumhur ittifakının iktidarda kalmasını sağlayacak çareler aradığını belirten Koru, karşı cephede yer alması mukadder partilerden bir-ikisini yanına çekmeye çalışabileceğini yazdı.

Muhalefetin iyi niyetinden kuşkulular

"İşlenen sürekli -ve çoğu vahim- yanlışlıklara rağmen her üç kişiden biri AK Parti’ye oy vermekten vazgeçmiyor." ifadelerine yer veren Koru, yazısını şu sözlerle tamamladı:

"Muhtemelen bilmesi gereken her şeyi bilmediği için… Belki bilse bile, muhaliflerin iyi niyetinden kuşkulu olduğundan veya yönetime muhalifler geldiğinde rahat ve huzurunun şimdikinden daha fazla bozulacağını sandığından yerini terk etmeyi düşünmeyebileceği için…

Medya, özellikle yerleşik olanlar dışındaki alternatif medya, ülke gerçeklerini dedikodu malzemesi boyutundan uzaklaştırıp gerçek anlamda gazetecilik yaparak geniş kitlelere ulaşma imkanı bulmalı.

"Dikkatlerini yakından tanıdıkları kitle üzerinde yoğunlaştırmanın yolunu aramalı"

Kurucusu oldukları iktidar partisinden hayal kırıklığına uğrayarak kopmuş liderlere sahip olan muhalefet partileri, dikkatlerini yakından tanıdıkları kitle üzerinde yoğunlaştırmanın yolunu aramalı.

Ne zaman seçime gidilecekse, iktidar, gerçek gündem maddeleriyle bilgilendirilmiş halkın adil şartlarda oy kullanmasıyla belirlenmeli."