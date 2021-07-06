Fazla yakıyor diye araç klimalarının açılmaması yanlış

Oto elektrik ustası Ergün Akbal, bazı araç sürücülerinin sırf fazla yakıt harcamasın diye klimalarını çalıştırmadıklarını söyleyerek, "Bu yaklaşım kesinlikle doğru değil. Araç camlarını kapatıp, klimaları normal şekilde açmak aracı hem serin tutar, hem de şoförün dikkatinin dağılmamasına yol açar" dedi.

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Bilecik'te hava sıcaklıklarında son günlerde görülen yükseliş, araç klimalarına duyulan ihtiyacı artırdı. Bu durum karşısında sürücülerin araç klima ihtiyaçları yüklenirken, kliması çalışmayan veya gazı biten sürücüler Bilecik Küçük Sanayi Sitesine giderek dükkânların önünde yoğunluklar oluştu.

Bilecik Küçük Sanayi Sitesinde faaliyet gösterene oto elektrik ustası Ergün Akbal, son günlerde havaların ısınmasıyla bakıma veya tamire gelen sürücü sayısında artış olduğunu belirtti. Akbal, "Her yıl bakım yapılırsa daha iyi olur. Çünkü kışları klima çok kullanılmadığı, yani devir daim olmadığı için içindeki gaz havaya dönüşüyor. Havaya dönüştüğü zaman içinde gaz gözüküyor, ama randıman alınamıyor. Soğukluk kalitesi gidiyor. Son günlerde randevu talepleri çok fazla. Klimaları az soğutan ya da hiç soğutmayan araç sürücüleri oto esnafına akın edince fazla yoğunluk oluşuyor" dedi.

Akbal, bazı araç sürücülerin sırf fazla yakıt harcamasın diye klimalarını çalıştırmadığını da anlatarak, "Aslında bu kesinlikle doğru değil. Örneğin araç klimasını çalıştırmayıp, araç camlarını sonuna kadar açanlar var. Araç camlarını açmak hem aracın hızlı gitmesini engelliyor. Oysa araç camlarını kapatıp, klimaları normal şekilde açmak aracı hem serin tutar, hem de şoförün dikkatinin dağılmamasına yol açar. Araç serinledikten sonra klima kapatılabilir. Fakat klimayı hiç açmamak ve sırf yakıt gider diye kullanmamak kesinlikle yanlış bir davranıştır" diye konuştu.