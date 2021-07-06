Bank of America'dan Merkez Bankası için faiz tahmini

Bank of America, Türkiye Haziran ayı enflasyon verisinden sonra bu yıl için faiz indirimi beklemediğini belirtirken Temmuz'da enflasyonun yüzde 18'e çıkmasını beklediklerini söyledi

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Aralarında Zümrüt İmamoğlu’nun da bulunduğu Bank of America analistleri, yayımladıkları bir araştırma raporunda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın gelecek yılın başlarına kadar faiz artıramayacağını düşündüklerini söyledi.

Haziran ayında enflasyonda yaşanan sürpriz artış ile elektrik ve doğalgaza gelen zamlar sonrasında Temmuz ayında enflasyonun yüzde 18’e ulaşmasını bekleyen grup, Ekim ayına kadar enflasyonun bu seviyelerde kalacağını yılsonunda ise yüzde 16,2’ye gerileyeceğini belirtti.

TCMB’nin şu anki enflasyon hedefi olan yüzde 12’ye ulaşmanın zor olduğunu ve bir faiz artırımının destekleyici olacağını belirten BofA analistleri, buna rağmen TCMB’nin beklemeyi tercih ederek baz etkisine güveneceğini söyledi.

Goldman'dan enflasyon, Citi'den faiz beklentisi

Goldman Sachs, beklentilerden yüksek gelen Haziran enflasyon verisi sonrasında Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 15,5’ten 16’ya çıkardı. Citigroup ise enflasyon verisinin ardından bu yıl daha fazla faiz indirimi beklemediklerini belirtti.

Müşterileriyle paylaştığı bir notta Goldman Sachs “Elektrik ve doğalgaz fiyatlarına yapılan zam ve bugün yaşanan yukarı yönlü sürpriz sonrasında yıl sonu tahminimizi yüzde 16’ya çıkarıyoruz” diyen Goldman Sachs, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nın dördüncü çeyrekte faizleri çok az indirebilme imkanı olacağını vurguladı.

Citi ise enflasyon verisi sonrasında “Parasal gevşeme için koşullar giderek daha zor hale geliyor. Kasım ya da Aralık’ta makul bir faiz indirimi beklemiyoruz” dedi.

Barclays ve JPMorgan da beklentilerini revize etti

Barclays de Türkiye için yıl sonu enflasyon tahminini yüzde 13,8’den 14,8’e çıkarırken TCMB’nin dördüncü çeyrekte 350 baz puanlık bir faiz indirimi yerine 250 baz puanlık bir indirim yapmasını bekliyor.

ABD'li yatırım bankası JPMorgan da beklentilerin üzerinde gelen Haziran enflasyonu sonrasında Türkiye için yıl sonu enflasyon beklentisini yüzde 13,4'ten yüzde 14,7'ye, 2022 sonu tüketici enflasyonu tahminini de yüzde 10,5'ten yüzde 11,5'e çıkardı.

Deutsche Bank'tan Dolar/TL ve enflasyon güncellemesi

Deutsche Bank yayımladığı bir araştırma raporunda, elektrik ve gaz fiyatlarına yapılan zamlar sonrasında yıl sonu enflasyon tahminlerini yüzde 15’ten yüzde 16’ya revize ettiklerini duyurmuştu.

Doğalgazın enflasyon sepetindeki ağırlığının yüzde 1,69 ve elektriğin yüzde 2,71 olduğunu belirten kurum, bu zamların enflasyona doğrudan etkisinin 61 baz puan olacağını söyledi.

Temmuz ayı enflasyon verisiyle beraber Temmuz başında yapılan zamların etkisinin daha iyi anlaşılabileceğini vurgulayan Deutsche Bank, Temmuz ayında enflasyonun hızlı bir şekilde artarak yüzde 18’in üzerine çıkmasını beklediklerini belirtti.

Dolar/TL için yıl sonu tahminini de 9,00’dan 9,50’ye güncelleyen kurum, son açıklanan zorunlu karşılık önlemlerinin alışılmadık para politikası önlemlerine geri dönüldüğüne dair sinyaller verdiğinin altını çizdi.