Bursa'da bunu yapan insan olamaz: Günlerdir acılar içinde kıvranıyor

BURSA’da bir hayvanseverin çiftliğinde baktığı sakat ve hasta köpekler zehirlendi. Zehirlenen 2 köpek ölürken, 9’u ise can çekişiyor.

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Keles ilçesinde yaşayan emekli öğretmen Nurten Selvi, 33 sokak köpeğini sahiplenerek ilçeden 1 kilometre uzaklıktaki bağ evinde kendi imkânlarıyla bakıyor. Emekli öğretmenin baktığı sokak köpeklerinden 11 tanesi kimliği belirsiz kişilerce zehirlendi. Zehirlenen köpeklerden 2 tanesi telef oldu. Köpeklerinin zehirlendiğini anlayan emekli öğretmen hemen veteriner çağırtıp hayvanlara müdahale ettirdi.



Müdahale edilen hayvanlar zehirlenmenin üzerinden 2 gün geçmesine rağmen 2 gündür acılar içinde kıvranıyor. Ölen ve acılar içinde kıvranan köpeklerinin başında göz yaşlarına boğulan hayvansever, köpeklerini zehirleyenlere, "Bu canlardan ne istediniz" diye sordu.







"Günlerdir acılar içinde kıvranıyor"

Sokakta bulduğu sahipsiz köpeklere 12 yıldır baktığını ifade eden Nurten Selvi, "Ben burada felçli, kör ve sakat köpeklere bakıyorum. Bizim bağ evimiz ilçeye 1 kilometre uzaklıkta. Kimseye bir zararımız yok, ama köpeklerimi birileri zehirli mamayla zehirlemiş. Köpeklerimden ikisi öldü. 9 tanesi ise günlerdir acılar içinde kıvranıyor. Kimseye zararı olmayan köpeklerden ne istediniz? Bu hayvanlar bağ evimizde tel örgüyle çevrili bahçede yaşıyor. Kaç gündür acı içinde kıvranıyorlar" dedi.