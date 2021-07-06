3 bin atık malzeme kullandı 2 yıl sürdü! Muğla'da ilginç atı fiyat biçip satışa çıkardı
MUĞLA'da 3 bin atık malzemeden 2 yıl sürede yapılan 'at' görenleri şaşırttı. Demirci ustası Ahmet İftar (42), yaptığı eserlere müşterilerin hayran kaldığını söyledi. İftar, ilginç atı satışa çıkardı.
Muğla'nın Menteşe ilçesinde, 11 yaşındayken çırak olarak başladığı demircilik mesleğini 30 yıldır sürdüren Ahmet İftar (42), bisiklet, otomobil ve motosikletten çıkan atık malzemeleri yeniden şekillendiriyor.
İftar, Sanayi Sitesi'ndeki iş yerinin bir odasında atıklardan yaptığı cip, çiçek, saat, tabanca, sehpa, otomobil, motosiklet, kılıç, akrep, sandalye gibi birçok eseri sergiliyor.
Hayvanlara karşı ilgisi olan İftar, 3 bin parça atık malzeme kullanarak, 2 yıl süren çalışmanın ardından at yaptı.
2 metre uzunluğunda ve 150 kilogram ağırlığındaki atın yapımında 3 bin parça hurda malzemesi kullanıldı. 'Zorbey' adı verilen ve 50 bin lira fiyat biçilen at, iş yerine gelen müşterilerin dikkatini çekiyor.