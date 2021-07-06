BIST 1.392
DOLAR 8,66
EURO 10,26
ALTIN 504,16
HABER /  GÜNCEL  /  YEREL
ADV Nişantaşı'na sağlıklı evler geliyor

Tekirdağ sahte içki ölü sayısı artıyor 12 kişi öldü 2 kişi entübe

Tekirdağ sahte içki ölü sayısı artıyor 12 kişi öldü 2 kişi entübe

Tekirdağ'da geçtiğimiz haftalarda meydana gelen sahte içki vakasında ölü sayısı artıyor. Entübe edilenler teker teker hayatını kaybetmeye başladı.

Abone ol

Tekirdağ’ın Çorlu ilçesinde 24 Haziran 2021 tarihinde ortaya çıkan sahte içki kabusu her geçen gün daha büyüyor. Çorlu Devlet Hastanesi’nde yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren Vedat Bektaş ile Ahmet Ataman’ın da hayatını kaybetmesi ile ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.
24 Haziran 2021 tarihinde 4 kişinin zehirlenme şüphesi ile Çorlu Devlet Hastanesi’ne başvurmaları ve bu kişilerin içtikleri içki nedeniyle hastanelik olduklarını söylemeleri ile ortaya çıkan sahte içki kabusunda ilk olarak Pakistan uyruklu bir kişi yaşamını yitirmişti. Ardından Emin Kırcaali, Sadık Usal, Altuğ Oktay, Turan Vardı, Nurcihan Engin, Remzi Zabınoğlu, Levent Engin, ve Hasan Nişancı hayatlarını kaybetmişlerdi. Yoğun bakım ünitesinde tedavileri süren Vedat Bektaş (25) ile Ahmet Ataman (59) adlı kişilerin de hayatlarını kaybetmesi ile sahte içki kabusunda ölenlerin sayısı 12’ye yükseldi.

Tekirdağ İl Sağlık Müdürlüğü’nden alınan bilgilere göre 2’si entübe toplamda 7 kişinin hastanelerdeki tedavileri ise sürüyor.
Olayla ilgili olarak Çorlu ve Tekirdağ polisinin gerçekleştirdiği operasyonlar çok miktarda sahte içki ile sahte içki yapımında kullanılan malzemeler ele geçirilmiş sahte içkileri piyasaya sürdüğü değerlendirilerek gözaltına alınan toplam 6 kişi sevk edildikleri adli mercilerce tutuklanmışlardı.

ÖNCEKİ HABERLER
Bursa'da bunu yapan insan olamaz: Günlerdir acılar içinde kıvranıyor
Bursa'da bunu yapan insan olamaz: Günlerdir acılar içinde kıvranıyor
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
6-8 Temmuz'a özel indirimli ürünler!
Çocuğum hangi okula kayıtlı görünüyor 2021 kayıt sorgulaması
Çocuğum hangi okula kayıtlı görünüyor 2021 kayıt sorgulaması
Almanya 8 milyon Euro ile kaybolan Yasemin Gündoğan'ı arıyor! Ordu'daki babaanne ve dedesi konuştu
Almanya 8 milyon Euro ile kaybolan Yasemin Gündoğan'ı arıyor! Ordu'daki babaanne ve dedesi konuştu
Tartışma konusu olmuştu! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan 'tek doz' açıklaması
Tartışma konusu olmuştu! Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Sema Turan'dan 'tek doz' açıklaması
Bank of America'dan Merkez Bankası için faiz tahmini
Bank of America'dan Merkez Bankası için faiz tahmini
Fazla yakıyor diye araç klimalarının açılmaması yanlış
Fazla yakıyor diye araç klimalarının açılmaması yanlış
Fenerbahçe'de Pereira ilk idmana çıktı açıklamaları dikkat çekti
Fenerbahçe'de Pereira ilk idmana çıktı açıklamaları dikkat çekti
Seçim anketlerinde AK Parti oyunu büyük çapta koruyor Fehmi Koru sebebini yazdı
Seçim anketlerinde AK Parti oyunu büyük çapta koruyor Fehmi Koru sebebini yazdı
Bakan Derya Yanık: Kurban Bayramı öncesi sosyal yardımlara 183 milyon lira kaynak aktardık
Bakan Derya Yanık: Kurban Bayramı öncesi sosyal yardımlara 183 milyon lira kaynak aktardık