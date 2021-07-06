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Bakan Akar: Türkiye ve Afganistan için uygun sonuç elde etmek istiyoruz

Bakan Akar: Türkiye ve Afganistan için uygun sonuç elde etmek istiyoruz

AFGANİSTAN'da Kabil havalimanının güvenliğinin Türkiye tarafından sağlanması konusunda Ankara-Washington arasındaki temas trafiği devam ediyor. Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin ile telefonda görüşecek.

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Ankara, Kabil Havalimanı’nın geleceğine ilişkin üst düzey temaslarını sürdürüyor.

Türkiye, kardeş ülke olarak gördüğü Afganistan için gereken adımları atmakta kararlı.

“Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlliği ve huzuru için katkılarımızı devam ettirmektir"

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar, şu ana kadar alınmış kesin bir kararın olmadığını belirtti. ABD’li mevkidaşı ile telefon görüşmesi yapacağını söyledi.

“Ülkemiz ve Afganistan’ın menfaatleri için uygun sonuç elde etmek istiyoruz” diyen Bakan Akar, “Amacımız, Afgan kardeşlerimizin güvenlik, huzur ve refahı için katkılarımızı devam ettirmektir. Bu kapsamda yarın ABD Savunma Bakanı Lloyd James Austin ile telefon görüşmesi gerçekleştireceğiz" dedi.

Kabil Havalimanı'nın geleceği

Hulusi Akar, Kabil Havalimanı'nın Afganistan için önemini anlattı. 6 senedir Türkiye tarafından işletildiğini hatırlatarak şunları söyledi:

"Havalimanının açık olması, çalıştırılması lazım. Bunun bilincindeyiz. Havalimanı çalışmadığı takdirde büyükelçilikler çekilecek. Böylesi bir durumda Afganistan, izole bir devlet haline gelecek, uluslararası ilişkiler bakımından çok ciddi sıkıntılar yaşayacak. Bununla birlikte havalimanı rasyonel şekilde çalışmazsa eğitim, sağlık, ticaret için yurt dışına gitmek zorunda olanlar ne yapacak?"

ABD ile görüşmeler sürecek

Milli Savunma Bakanı Akar, Ankara-Washington hattındaki görüşmelerin devam edeceğini söyledi.

“ABD’lilerle temaslarımız devam ediyor. Şu ana kadar alınmış kesin bir karar yok. Fakat temaslar devam etmekte” diye konuştu.

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